Brutális figyelmeztetés: az e-cigaretta egy teljes generációt tehet tönkre

Az e-cigaretta az elmúlt években robbanásszerűen terjedt el, különösen a fiatalok körében. Az e-cigaretta használata sokak számára „könnyebb” vagy „kevésbé káros” alternatívának tűnik, azonban a szakértők szerint ez komoly tévhit, amely hosszú távon súlyos következményekkel járhat – írja a Focus.
E-cigaretta veszélyei: így alakul ki az új nikotinfüggő generáció
Egy elismert tüdőgyógyász arra figyelmeztetett, hogy egy teljesen új nikotinfüggő generáció van kialakulóban. A probléma különösen aggasztó, mert egyre többen már 14–15 éves korban kipróbálják a vapelést, ami az agy fejlődésére is hatással lehet. A nikotin nemcsak a tüdőt, hanem az idegrendszert is befolyásolja, így a korai használat könnyen tartós függőséghez vezethet.
A „egészségesebb dohányzás” ígérete sokakat megtéveszt.
A szakértők szerint az e-cigaretta és a hevített dohánytermékek mögött ugyanaz a stratégia áll: a nikotinfüggőség fenntartása. Bár ezek a termékek eltérnek a hagyományos cigarettától, a szervezetre gyakorolt hatásuk korántsem elhanyagolható.
Különösen kockázatosak az úgynevezett „kettős használók”, akik egyszerre dohányoznak és e-cigarettáznak. Egyes vélemények szerint ez a kombináció akár még károsabb is lehet hosszú távon, mint a hagyományos dohányzás önmagában.
Komoly tüdőbetegségekhez vezethet
A kutatások szerint az e-cigaretta használata növeli a krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) kialakulásának kockázatát. Ez egy súlyos, visszafordíthatatlan állapot, amely a légutak beszűkülésével és a tüdő károsodásával jár. A betegek gyakran tapasztalnak légszomjat, tartós köhögést és csökkent terhelhetőséget.
Egy 2025-ös európai felmérés szerint már a 15–16 évesek 22 százaléka használt e-cigarettát az elmúlt 30 napban. Ez jelentős növekedés a korábbi évekhez képest, ami jól mutatja, hogy a probléma egyre súlyosabb méreteket ölt.
Hosszú távú hatások, amelyekről kevesen beszélnek
A szakértők szerint az egyik legnagyobb veszély az, hogy az e-cigaretta hosszú távú hatásait még mindig nem ismerjük teljes mértékben. Az azonban már most látszik, hogy a fiatal korban kialakult nikotinfüggőség gyakran egy életen át megmarad.
Az orvosok ezért egyértelműen azt javasolják, hogy a fiatalok lehetőleg teljesen kerüljék az ilyen termékeket, és ne dőljenek be a marketingnek, amely biztonságosabb alternatívaként tünteti fel az e-cigarettát.
Európában egyre látványosabb méreteket ölt az elektronikus cigaretták piaca, amely már nemcsak gazdasági, hanem egészségügyi kérdéseket is felvet. A vape körüli problémák különösen az illegális kereskedelem miatt váltak égetővé, amely mára milliárdos üzletté nőtte ki magát.