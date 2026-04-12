80 éves Ed O'Neill, aki Al Bundyként vált világszerte ismertté

Ed O'Neillt az Egy rém rendes család című sorozat tette világhírűvé, amely a ’80-as és ’90-es évek egyik legmeghatározóbb vígjátéka volt. A történet középpontjában egy kiégett cipőbolti eladó állt, aki folyamatosan panaszkodott az életére, miközben sajátos humorával generációkat nevettetett meg – írja a Wikipedia.
Ed O'Neill poénjai a mai napig visszaköszönnek
A karaktert Ed O'Neill alakította, aki Al Bundy szerepével vált világsztárrá. A színész tökéletesen hozta a fanyar, önironikus figurát, aki bár gyakran cinikus és lemondó volt, mégis sokak számára vált szerethetővé.
Al Bundy figurája azért is maradt emlékezetes, mert szembe ment a klasszikus amerikai családapa-képpel. Nem volt sikeres, nem volt példamutató, mégis rendkívül emberi volt, hibáival együtt. Legendás mondatai és életuntsága máig visszaköszönnek az internetes mémekben és popkulturális utalásokban.
Bár a sorozat 1997-ben véget ért, Al Bundy karaktere azóta is él a rajongók emlékezetében. A figurát sokan a televíziós komédia egyik legnagyobb alakjaként tartják számon, aki új szintre emelte a szarkasztikus humort.
Al Bundy továbbra is az egyik legismertebb és legidézettebb televíziós karakter, még akkor is, ha valójában sosem létezett.
Felismerhetetlen az Egy rém rendes család sztárja
A feleségével az utcán fotózták az egykori gyereksztárt, David Faustinót, akinek igencsak melege lehetett.
Ed O'Neill 2009 és 2020 között a Modern család című szituációs komédiában formálta meg Jay Pritchett főszereplőt. Filmes szerepei közé tartozik a Wayne világa (1992), a Wayne világa 2. (1993), a Kis óriások (1994), a Harc a másodpercekért (1997) és A csontember (1999).