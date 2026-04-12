80 éves Ed O'Neill, aki Al Bundyként vált világszerte ismertté

Ed O'Neillt az Egy rém rendes család című sorozat tette világhírűvé, amely a ’80-as és ’90-es évek egyik legmeghatározóbb vígjátéka volt. A történet középpontjában egy kiégett cipőbolti eladó állt, aki folyamatosan panaszkodott az életére, miközben sajátos humorával generációkat nevettetett meg – írja a Wikipedia.

Ed O'Neill Al Bundy karakterében

Ed O'Neill poénjai a mai napig visszaköszönnek

A karaktert Ed O'Neill alakította, aki Al Bundy szerepével vált világsztárrá. A színész tökéletesen hozta a fanyar, önironikus figurát, aki bár gyakran cinikus és lemondó volt, mégis sokak számára vált szerethetővé.

Al Bundy figurája azért is maradt emlékezetes, mert szembe ment a klasszikus amerikai családapa-képpel. Nem volt sikeres, nem volt példamutató, mégis rendkívül emberi volt, hibáival együtt. Legendás mondatai és életuntsága máig visszaköszönnek az internetes mémekben és popkulturális utalásokban.

Bár a sorozat 1997-ben véget ért, Al Bundy karaktere azóta is él a rajongók emlékezetében. A figurát sokan a televíziós komédia egyik legnagyobb alakjaként tartják számon, aki új szintre emelte a szarkasztikus humort.

Al Bundy továbbra is az egyik legismertebb és legidézettebb televíziós karakter, még akkor is, ha valójában sosem létezett.

Felismerhetetlen az Egy rém rendes család sztárja

A feleségével az utcán fotózták az egykori gyereksztárt, David Faustinót, akinek igencsak melege lehetett.