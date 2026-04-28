Horror: pusztító egérinváziót videóztak le, ilyet még nem látott

Az egérinvázió Ausztráliában különösen Nyugat-Ausztrália mezőgazdasági térségeiben okoz egyre nagyobb aggodalmat. A CSIRO kutatója, Steve Henry szerint a rágcsálók száma több területen már jóval a járványszint felett jár: a szakértők szerint 800 egér hektáronként már komoly problémának számít, egyes beszámolók pedig több ezer példányról szólnak hektáronként – írja a Bild.

Egérinvázió Ausztráliában – a rágcsálók tömegei már a termést és az otthonokat is fenyegetik.Fotó: Getty Images AsiaPac/Jenny Evans

Egérinvázió Ausztráliában: a gazdák rémálma valóra vált

A rágcsálók a frissen elvetett magokat is felfalhatják, így a gabonatermés már a kezdeteknél veszélybe kerülhet. A helyzetet súlyosbítja, hogy a gazdák szerint a jelenleg engedélyezett mérgek nem mindenhol elég hatékonyak, miközben a populáció rendkívül gyorsan szaporodik.

A probléma nem áll meg a földeken. Több gazda arról számolt be, hogy az egerek a házakba is bejutnak, élelmiszert szennyeznek be, matracokat rágnak szét, és komoly egészségügyi kockázatot is jelenthetnek. A nyugat-ausztráliai egérinvázió, a gabonaválság és a rágcsálóinvázió a földeken most egyszerre sújtja a termelőket.

Egérinvázió miatt rettegnek az emberek a manchesteri reptéren

Ellepték a manchesteri repteret az egerek. Egy liverpooli lap beszámolója szerint a „tömeges fertőzés" 2022 szeptemberében kezdődött, és bár a személyzet akkor jelentette a Ryanairnek és a Manchester Airports Groupnak is, a kártevőirtók nem tudnak mit tenni az egerek rendkívül gyors szaporodása miatt.

A világ legerősebb egérmérgét vetnék be a rágcsálóinvázió ellen

A világ legerősebb egérmérgét vetné be a rágcsálók megállíthatatlannak tűnő inváziója ellen Új-Dél-Wales ausztrál állam, amelynek kormány 50 millió ausztrál dolláros (11,4 milliárd forint) segélycsomagot jelentett be az egérinvázió sújtotta agrárszektornak.