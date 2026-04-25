Hat étel, amit sokan egészségtelennek hisznek, pedig nem

Az egészséges étel kapcsán sokan még mindig egyszerűen „jó” és „rossz” kategóriákban gondolkodnak, pedig a valóság jóval összetettebb. Szakértők szerint több olyan étel is van, amelyet sokan kerülnek, miközben megfelelő mennyiségben és elkészítéssel helye lehet a kiegyensúlyozott étrendben.

Az egészséges étel néha egészen mást jelent, mint hinné

Fotó: AI generált

Nem mindig az számít, minek tartják

A burgonya, a tészta vagy akár a sajt is gyakran kerül tiltólistára, pedig ezek is tartalmazhatnak fontos tápanyagokat. A burgonya például káliumban, C-vitaminban és rostban is gazdag lehet, a teljes kiőrlésű tészta pedig energiát és rostot adhat a szervezetnek.

A sajt fehérjét és kalciumot tartalmaz, míg a natúr pattogatott kukorica teljes értékű gabonának számít, ezért megfelelő formában fogyasztva jobb választás lehet, mint sok feldolgozott nassolnivaló.

Az egészséges étel néha meglepő formában jelenik meg

Az étcsokoládé magas kakaótartalom mellett antioxidánsokat is tartalmazhat, a vörösborral kapcsolatban pedig gyakran említik a rezveratrolt, bár a szakértők szerint ezt más élelmiszerekből is be lehet vinni.

A lényeg inkább az arányokon és az elkészítés módján van. Egy étel attól még nem válik automatikusan rosszá, hogy magasabb a szénhidráttartalma vagy néha desszertként gondolnak rá.

A mérték és az egyensúly a kulcs

A szakértői álláspont szerint a kiegyensúlyozott étrend nem a teljes tiltásról, hanem a tudatos választásról szól. Az igazán fontos az, hogy egy-egy étel milyen mennyiségben, milyen gyakran és milyen formában kerül a tányérra.

Ezért az egészséges életmód nem feltétlenül azt jelenti, hogy minden kedvencet száműzni kell, hanem azt, hogy okosan kell beilleszteni őket a mindennapokba – hívta fel a figyelmet a New York Post.