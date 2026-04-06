Tíz másodperces teszt és kiderül rendben van-e az egészsége

Az orvosi ajánlások szerint jó jel, ha valaki legalább 10 másodpercig meg tud állni egy lábon biztonságosan. Az egyensúlyérzék romlása mögött azonban nemcsak az öregedés állhat: gyengébb láb- és törzsizmok, bizonyos gyógyszerek, B12-vitamin-hiány, idegi érzészavarok vagy más egészségi problémák is szerepet játszhatnak. Ha valaki ezt a 10 másodpercet sem tudja stabilan teljesíteni, érdemes orvossal beszélni róla.
Ebből érezheti, hogy érdemes jobban figyelni
Nemcsak az számít, hogy sikerül-e egy lábon állni, hanem az is, mennyire biztos a mozgás a hétköznapokban. Figyelmeztető jel lehet:
- ha gyakran megbotlik
- ha bizonytalannak érzi magát forduláskor
- ha lépcsőn vagy egyenetlen talajon nehezebben közlekedik
- ha gyakran kapaszkodik járás közben
Így javíthat az egyensúlyérzékén
A szakértők szerint sokat segíthet, ha az ember biztonságosan, fokozatosan gyakorol.
Ilyen lehet az egy lábon állás a konyhapult mellett, a sarok-lábujj járás, vagy olyan mozgásformák, mint a tai chi, a jóga és az egyensúlyfejlesztő gyakorlatok.
A legfontosabb, hogy mindig legyen kapaszkodó a közelben, és ha bizonytalanság, szédülés vagy gyakori egyensúlyvesztés jelentkezik, akkor ne otthoni kísérletezéssel kezdődjön a megoldás, hanem orvosi kivizsgálással – híja fel a figyelmet a HuffPost.
