Tíz másodperces teszt és kiderül rendben van-e az egészsége

Az orvosi ajánlások szerint jó jel, ha valaki legalább 10 másodpercig meg tud állni egy lábon biztonságosan. Az egyensúlyérzék romlása mögött azonban nemcsak az öregedés állhat: gyengébb láb- és törzsizmok, bizonyos gyógyszerek, B12-vitamin-hiány, idegi érzészavarok vagy más egészségi problémák is szerepet játszhatnak. Ha valaki ezt a 10 másodpercet sem tudja stabilan teljesíteni, érdemes orvossal beszélni róla.

Sokan nem figyelnek rá időben, pedig fontos az egyensúlyérzék

Ebből érezheti, hogy érdemes jobban figyelni

Nemcsak az számít, hogy sikerül-e egy lábon állni, hanem az is, mennyire biztos a mozgás a hétköznapokban. Figyelmeztető jel lehet:

ha gyakran megbotlik

ha bizonytalannak érzi magát forduláskor

ha lépcsőn vagy egyenetlen talajon nehezebben közlekedik

ha gyakran kapaszkodik járás közben

Így javíthat az egyensúlyérzékén

A szakértők szerint sokat segíthet, ha az ember biztonságosan, fokozatosan gyakorol.

Ha 10 másodpercig nem tudunk egyensúlyozni, az egészségügyi problémákra utalhat

Ilyen lehet az egy lábon állás a konyhapult mellett, a sarok-lábujj járás, vagy olyan mozgásformák, mint a tai chi, a jóga és az egyensúlyfejlesztő gyakorlatok.

A legfontosabb, hogy mindig legyen kapaszkodó a közelben, és ha bizonytalanság, szédülés vagy gyakori egyensúlyvesztés jelentkezik, akkor ne otthoni kísérletezéssel kezdődjön a megoldás, hanem orvosi kivizsgálással – híja fel a figyelmet a HuffPost.