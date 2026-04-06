járás

Tíz másodperces teszt és kiderül rendben van-e az egészsége

Sokan csak akkor kezdenek el foglalkozni vele, amikor már bizonytalanná válik a járás vagy megnő az elesés veszélye, pedig ennél jóval hamarabb érdemes figyelni rá. Az egyensúlyérzék megőrzése különösen fontos az életkor előrehaladtával, mert a rosszabb stabilitás növeli az esések és a sérülések kockázatát.
Az orvosi ajánlások szerint jó jel, ha valaki legalább 10 másodpercig meg tud állni egy lábon biztonságosan. Az egyensúlyérzék romlása mögött azonban nemcsak az öregedés állhat: gyengébb láb- és törzsizmok, bizonyos gyógyszerek, B12-vitamin-hiány, idegi érzészavarok vagy más egészségi problémák is szerepet játszhatnak. Ha valaki ezt a 10 másodpercet sem tudja stabilan teljesíteni, érdemes orvossal beszélni róla.

Sokan nem figyelnek rá időben, pedig fontos az egyensúlyérzék
Fotó: Aziz Acharki / Unsplash

Ebből érezheti, hogy érdemes jobban figyelni

Nemcsak az számít, hogy sikerül-e egy lábon állni, hanem az is, mennyire biztos a mozgás a hétköznapokban. Figyelmeztető jel lehet:

  • ha gyakran megbotlik
  • ha bizonytalannak érzi magát forduláskor
  • ha lépcsőn vagy egyenetlen talajon nehezebben közlekedik
  • ha gyakran kapaszkodik járás közben

Így javíthat az egyensúlyérzékén

A szakértők szerint sokat segíthet, ha az ember biztonságosan, fokozatosan gyakorol. 

Ha 10 másodpercig nem tudunk egyensúlyozni, az egészségügyi problémákra utalhat
Fotó: Niklas Ohlrogge (niamoh.de) / Unsplash

Ilyen lehet az egy lábon állás a konyhapult mellett, a sarok-lábujj járás, vagy olyan mozgásformák, mint a tai chi, a jóga és az egyensúlyfejlesztő gyakorlatok. 

A legfontosabb, hogy mindig legyen kapaszkodó a közelben, és ha bizonytalanság, szédülés vagy gyakori egyensúlyvesztés jelentkezik, akkor ne otthoni kísérletezéssel kezdődjön a megoldás, hanem orvosi kivizsgálással – híja fel a figyelmet a HuffPost.

Sokan nem veszik komolyan, pedig ezek a panaszok akár vastagbélrákra is utalhatnak

Sokáig alattomosan, feltűnés nélkül alakulhat ki, ezért a figyelmeztető jeleket különösen fontos időben észrevenni. A vastagbélrák egyik legnagyobb veszélye, hogy a korai tünetei gyakran nem egyértelműek, pedig a korai felismerés jelentősen javítja a gyógyulás esélyét.

Fájdalmas repedések a szájzugban? Így kezelheti gyorsan

A berepedezett száj nemcsak esztétikai probléma, hanem komoly fájdalmat is okozhat a mindennapokban. A szájzug berepedés gyakran váratlanul jelentkezik, és sok esetben tartós kellemetlenséggel jár. A háttérben többféle ok is meghúzódhat, amelyek felismerése kulcsfontosságú a hatékony kezeléshez.

 

 

