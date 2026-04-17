Letartóztatták az Éhezők viadala színészét, súlyos vádak érték

Az Egyesült Államokban, az észak-karolinai Raleigh városában 2026. április 8-án vették őrizetbe a 27 éves Éhezők viadala sztárját, Ethan Jamiesont. A rendőrség szerint egy március 22-i lövöldözés ügyében azonosították, amelynél egy e-bike-on közlekedő gyanúsított lövést adott le egy autóra, amelyben három férfi utazott.
Súlyos vádak az Éhezők viadala színésze ellen
A sajtóbeszámolók szerint Jamiesont három rendbeli, előre megfontolt, gyilkossági szándékkal elkövetett, fegyveres támadással vádolják. A bírósági iratok alapján az ügy egy 9 mm-es félautomata kézifegyver feltételezett használatához kapcsolódik.
Már a bíróság is döntött róla
A híradások szerint a színészt április 9-én nem helyezték óvadék ellenében szabadlábra,
következő bírósági megjelenése pedig 2026. április 30-án várható.
A lapok azt is kiemelték, hogy ez már a második letartóztatása rövid időn belül – adta tájékoztatásul a People.
Ez is érdekelheti:
Letartóztatták a High School Musical sztárját - súlyos a vád
Karrierje csúcsán tinisztár volt, most börtönben ül. A High School Musical 3 című film egykori színészét, a Disney-sztár Matt Prokopot december 24-én letartóztatták gyermekpornográfia-birtoklás gyanújával, valamint több más bűncselekmény elkövetésével texasi otthonában.
Botrányos körülmények közt tartóztatták le a Baywatch sztárját
Több kutya kiszabadítása miatt tartóztatták le a Baywatch színésznőjét. Alexandra Paul egy állatjogi tüntetésen vett részt, és engedély nélkül lépett be a farm területére.