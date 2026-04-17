Letartóztatták az Éhezők viadala színészét, súlyos vádak érték

Az Egyesült Államokban, az észak-karolinai Raleigh városában 2026. április 8-án vették őrizetbe a 27 éves Éhezők viadala sztárját, Ethan Jamiesont. A rendőrség szerint egy március 22-i lövöldözés ügyében azonosították, amelynél egy e-bike-on közlekedő gyanúsított lövést adott le egy autóra, amelyben három férfi utazott.

Letartóztatták Ethan Jamiesont, az Éhezők viadala színészét

Fotó: The Hunger Games / Videa / Képkivágás

Súlyos vádak az Éhezők viadala színésze ellen

A sajtóbeszámolók szerint Jamiesont három rendbeli, előre megfontolt, gyilkossági szándékkal elkövetett, fegyveres támadással vádolják. A bírósági iratok alapján az ügy egy 9 mm-es félautomata kézifegyver feltételezett használatához kapcsolódik.

Ethan Jamieson

Fotó: HANDOUT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Már a bíróság is döntött róla

A híradások szerint a színészt április 9-én nem helyezték óvadék ellenében szabadlábra,

következő bírósági megjelenése pedig 2026. április 30-án várható.

A lapok azt is kiemelték, hogy ez már a második letartóztatása rövid időn belül – adta tájékoztatásul a People.