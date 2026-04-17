Az éhezők viadala

Letartóztatták az Éhezők viadala színészét, súlyos vádak érték

Sokkoló hír rázta meg az Éhezők viadala rajongóit: letartóztatták Ethan Jamiesont, aki a filmben a 4-es körzet férfi kiválasztottját játszotta. Az Éhezők viadala egykori színésze ellen három rendbeli, halálos szándékkal elkövetett, fegyveres támadás miatt emeltek vádat Észak-Karolinában.
Az Egyesült Államokban, az észak-karolinai Raleigh városában 2026. április 8-án vették őrizetbe a 27 éves Éhezők viadala sztárját, Ethan Jamiesont. A rendőrség szerint egy március 22-i lövöldözés ügyében azonosították, amelynél egy e-bike-on közlekedő gyanúsított lövést adott le egy autóra, amelyben három férfi utazott.

Letartóztatták Ethan Jamiesont, az Éhezők viadala színészét
Fotó: The Hunger Games / Videa / Képkivágás

Súlyos vádak az Éhezők viadala színésze ellen

A sajtóbeszámolók szerint Jamiesont három rendbeli, előre megfontolt, gyilkossági szándékkal elkövetett, fegyveres támadással vádolják. A bírósági iratok alapján az ügy egy 9 mm-es félautomata kézifegyver feltételezett használatához kapcsolódik.

RALEIGH, NC - APRIL 8: (EDITOR'S NOTE: This handout image was provided by a third-party organization and may not adhere to Getty Images' editorial policy.) In this handout photo provided by the Raleigh Police Department, Ethan Jamieson poses for a police booking photo on April 8, 2026 in Raleigh, North Carolina. Raleigh Police Department via Getty Images/AFP FOR EDITORIAL USE ONLY (Photo by Handout / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Ethan Jamieson
Fotó: HANDOUT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Már a bíróság is döntött róla

A híradások szerint a színészt április 9-én nem helyezték óvadék ellenében szabadlábra, 

következő bírósági megjelenése pedig 2026. április 30-án várható.

 A lapok azt is kiemelték, hogy ez már a második letartóztatása rövid időn belül – adta tájékoztatásul a People.

Letartóztatták a High School Musical sztárját - súlyos a vád

Karrierje csúcsán tinisztár volt, most börtönben ül. A High School Musical 3 című film egykori színészét, a Disney-sztár Matt Prokopot december 24-én letartóztatták gyermekpornográfia-birtoklás gyanújával, valamint több más bűncselekmény elkövetésével texasi otthonában.

Botrányos körülmények közt tartóztatták le a Baywatch sztárját

Több kutya kiszabadítása miatt tartóztatták le a Baywatch színésznőjét. Alexandra Paul egy állatjogi tüntetésen vett részt, és engedély nélkül lépett be a farm területére.

 

 

