Forradalom az autózásban: 5 perc alatt feltöltött villanyautó – ez mindent megváltoztat!

Az új Flash Charging technológiát a luxusmodelljén, a Denza Z9GT-n keresztül mutatta be a BYD, és az eredmények egészen elképesztők. A kínai elektromos autógyártó cég mottója nem véletlenül „Ready in 5, Full in 9”, hiszen ez magyarul annyit takar, hogy 5 percben belül készenléti állapot, 9 percben belül teljes feltöltés, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.

A BYD új Flash Charging technológiájának köszönhetően 9 perc alatt szinte fullra feltölthető az elektromos autónk akkumulátora – Fotó: BYD

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az autó:

5 perc alatt 10%-ról 70%-ra tölt

9 perc alatt szinte teljesen feltölt

extrém hidegben is működik

Ez már nem csak gyors töltés – ez új korszak.

Benzinkút versus elektromos autók töltése – vége a különbségnek?

Mivel egy átlagos tankolás 2-5 percig tart, most először mondható ki, hogy a villanyautók felzárkóztak e tekintetben. Sőt, a marketingszöveg szerint a töltés ideje alatt alig fér bele egy mosdózás, az ember egy kávét sem tud nyugodtan meginni ennyi idő alatt. Vagyis a töltés gyorsabb lehet, mint egy átlagos pihenő.

A rendszer ráadásul nemcsak gyors, hanem kényelmes is. A töltőoszlop kialakítása teljesen új:

felülről lógó kábel

könnyebb kezelhetőség

tisztább használat (nem húzod a földön)

A fizetés várhatóan ugyanúgy működik majd, mint a modern töltőknél: alkalmazással, kártyával vagy érintésmentesen.

Mi a titok a brutális sebesség mögött?

A kulcs a BYD új akkumulátortechnológiája, az úgynevezett Blade Battery 2.0. Ez csökkenti az ellenállást az akkumulátorban, gyorsabb ionmozgást tesz lehetővé, így extrém töltési teljesítményt bír el. Magyarul az autó sokkal gyorsabban „veszi fel” az energiát.

Fontos, hogy jelenleg csak a legújabb modellek – például a Denza Z9GT – képesek kihasználni ezt a sebességet. Bár a töltők más autók számára is elérhetők lesznek, a legtöbb jelenlegi elektromos jármű nem tud még ilyen tempóval tölteni.

Mikor jön Európába?

A BYD már bejelentette, hogy 2026-ban 300 Flash Charging állomást telepítenek az Egyesült Királyságban. Ez indulásnak 600 töltőpontot jelent – és csak a kezdet. Összehasonlításképp: a Tesla Supercharger-hálózata jelenleg több mint 1400 töltőt kínál a szigetországban.

A villanyautók egyik legnagyobb visszatartó ereje eddig az volt, hogy hosszú ideig kellett várni a töltésre. Ez a technológia azonban mindent megváltoztathat. Ha valóban elterjed, akkor a villanyautózás ugyanolyan gyors és kényelmes lehet, mint a hagyományos tankolás. A kérdés már csak az: mikor jut el ez a sebesség minden autóhoz?

A Szegeden hamarosan gyárat nyitó kínai elektromos járműgyártó BYD bemutatott egy új töltőrendszert, amely szerinte lehetővé teheti az elektromos járművek olyan gyors feltöltését, amilyen gyorsan egy benzines autót lehet megtankolni. Az úgynevezett „szuper e-platform” 1 megawatt (1000 kilowatt) töltési csúcssebességre lesz képes, lehetővé téve az ezt használó autók számára, hogy 400 km-t tegyenek meg egy ötperces töltéssel.