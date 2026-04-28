Nem árt, ha odafigyel! Egy rossz mozdulat, és jöhet a több százezres bírság

Az elektromos roller használatára május 1-től szigorúbb szabályok vonatkoznak Ausztriában. Kötelező lesz a megfelelő irányjelző használata, csökken az alkoholhatár, és 16 éves korig bukósisakot kell viselni.

Májustól brutális bírságot kaphatnak a rolleresek

Május 1-től komoly változások jönnek Ausztriában az elektromos rollereseknek. Az osztrák parlament elfogadta a helyi KRESZ, vagyis az StVO 36. módosítását, amely szigorúbb szabályokat vezet be a gyorsan terjedő közlekedési eszköz használatára.

A legfontosabb változás, hogy kötelező lesz az irányjelző használata, és csak a kormányvégeken elhelyezett indexet fogadják el. A 16 év alattiaknak bukósisakot kell viselniük, az alkoholhatár pedig 0,8 ezrelékről 0,5 ezrelékre csökken.

A rolleresek csak a kerékpárutat vagy az úttestet használhatják, a járdán közlekedésért akár 726 eurós bírság is járhat.

Az ittas rollerezés különösen drága lehet: 0,5 ezrelék felett a büntetés 590 eurótól (215 ezer forint) indul, súlyosabb esetben pedig 3700 euróig (1,3 millió forint) emelkedhet. Azok is fizethetnek, akik ketten állnak egy rollerre: ezért 70–100 eurós bírság járhat – írja a Vaol.hu.

Elektromos roller: új szabályok jönnek 2026-tól

A 2026-tól érvénybe lépő új KRESZ az elektromos rollereket teljesítmény és sebesség alapján két csoportba osztja.

Könnyű rollerek: 25 km/óráig használhatók, 12 éves kortól, kerékpárra vonatkozó szabályok mellett. Közlekedhetnek úttesten, járdán vagy kerékpárúton is, világítással és alapvető védőfelszereléssel.

Erősebb rollerek: Az 1000 wattnál erősebb, 35 kg-nál nehezebb vagy 25 km/óránál gyorsabb járművek a motoros kategóriába kerülnek. Használatukhoz jogosítvány, biztosítás, valamint bukósisak lesz kötelező. Ezekkel a járművekkel nem lehet majd járdára, gyalog- és kerékpárútra, illetve kerékpársávba hajtani.

A változtatás egyik legfőbb indoka, hogy az utóbbi években jelentősen megszaporodtak a gyermekeket érintő rollerbalesetek. Országszerte heti rendszerességgel kerülnek kórházba fiatalok rollerezés közben szerzett sérülésekkel, sokszor középiskolások.

