A háború már a boltokig érhet, ezekből lehet hiány a következő hónapokban

Az élelmiszerhiány kockázata azért merült fel, mert a szén-dioxid-hiány több élelmiszeripari területen is fennakadásokat okozhat. A brit kormány szerint egyelőre nincs közvetlen veszély, de az ellátási gondok lehetőségét figyelik.

A brit kormány egy kiszivárgott jelentés szerint arra készül, hogy a közel-keleti válság elhúzódása esetén zavarok alakulhatnak ki a szén-dioxid-ellátásban, ami a szupermarketek kínálatát is érintheti. Egy úgynevezett „észszerűen legrosszabb eset” forgatókönyv szerint egyes termékekből, például csirke- és sertéshúsból, kisebb választék kerülhet a boltok polcaira, ha a konfliktus a nyárba nyúlik.

Több mindenre is használják a szén-dioxidot

A CO2 szerepe jóval nagyobb annál, mint hogy csak szénsav legyen az üdítőkben. Az Egyesült Királyságban ezt használják többek között a sertések és csirkék elkábítására a vágás előtt, az üvegházi növénytermesztésben, valamint az italok és sörök gyártásában is.

Szárazjég formájában az élelmiszerek hűtésében és szállításában is fontos szerepet játszik, emellett segít meghosszabbítani egyes csomagolt húsok, sajtok, bébiételek és pékáruk eltarthatóságát.

A szén-dioxidot ezen felül vérkészletek, szervek és vakcinák hűtésére, valamint több ipari és energetikai folyamatban is használják. Éppen ezért egy tartós ellátási zavar nemcsak az élelmiszerpiacon, hanem más területeken is problémát okozhatna.

Egy miniszter szerint jelenleg nincs ok a pánikra

Peter Kyle brit üzleti miniszter szerint a nyilvánosságnak inkább megnyugtatónak kell tekintenie, hogy a kabinet különböző válságforgatókönyvekkel számol.

A miniszter hangsúlyozta, hogy jelenleg a szén-dioxid-ellátás nem jelent közvetlen problémát, és az emberek nyugodtan folytathatják a megszokott vásárlást. Ugyanakkor azt is világossá tette, hogy a háttérben már lépéseket tettek az ellátás biztonságának megőrzésére.

A brit kiskereskedelmi szektor egyik vezető szereplője szintén azt közölte, hogy az ilyen vészforgatókönyvek kidolgozása normális eljárás, és jelenleg semmi nem utal arra, hogy a fogyasztók élelmiszerellátása veszélybe kerülne – írja a Daily Mail.