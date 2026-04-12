Filmbe illő történet: 42 év után élve találták meg az eltűnt édesanyát

Évtizedeken át halottnak hitték, végül egészen döbbenetes fordulattal került elő élve egy nő az Egyesült Államokban. Az eltűnt anyuka 42 évvel azután került elő, hogy nyomtalanul eltűnt nem sokkal a szülése után.
Az eltűnt anyuka története már önmagában is szinte hihetetlen: Lula Ann Gillespie-Miller 1974-ben, 28 évesen tűnt el az amerikai Indiana államban, nem sokkal azután, hogy gyermeket szült. Családja hosszú évtizedeken át azt hitte, meghalt, miközben valójában új néven, több mint ezer mérföldre korábbi otthonától élt tovább. A rejtély végül csak 42 évvel később oldódott meg.

Eltűnt anyuka került elő 42 év után: döbbenetes fordulat a régi ügyben
Fotó: Indiana Állami Rendőrség

A szülés után nyomtalanul eltűnt anyuka

Lula Ann Gillespie-Miller mentálisan rendkívül megterhelő időszakot élt át. Férjét már korábban elveszítette egy autóbalesetben, és úgy érezte, túl fiatal ahhoz, hogy anya legyen, ezért gyermekeit a szüleire bízta.

Az eltűnése után a családja mindössze egyetlen levelet kapott tőle 1975-ben, ezt követően azonban teljesen nyoma veszett.

 Gyerekeit a nagyszülők nevelték fel, az anya pedig évtizedekre eltűnt a család életéből.

A lánya nem adta fel a kutatást

A történetben később a nő egyik lánya, Tammy Miller hozott fordulatot, aki felnőttként sem tudott belenyugodni abba, hogy nem tudja, mi történt az anyjával. Felvette a kapcsolatot a Doe Network eltűnt személyeket kutató szervezettel, majd az Indiana állami rendőrség is bekapcsolódott az ügybe.

A nyomozó végül egy olyan nő nyomára bukkant, aki korábban Tennessee-ben, majd Texasban élt, és akiről felmerült, hogy valójában Lula lehet.

42 év után kiderült az igazság

Amikor a rendőrség 2016-ban felkereste, a nő végül elismerte, hogy valóban ő Lula Gillespie-Miller. Addig álnéven élt, és tudatosan szakította meg a kapcsolatot a múltjával.

A történet ugyanakkor nem klasszikus happy enddel zárult. Bár a hatóságok Lula kérésére tiszteletben tartották anonimitását, a nő hozzájárult ahhoz, hogy elérhetőségét továbbadják a lányának – számolt be a Daily Star. A kapcsolatfelvétel azonban fájdalmasan rövidre sikerült, és nem hozta el azt a megnyugvást, amiben a család reménykedett.

Gyermekeit az anya 42 év után újra elutasította.

Megfagyott a levegő: 60 év után került elő a tinédzser koponyája

Egy régi eltűnés ügye került újra a hatóságok látókörébe, miután friss bizonyítékok kerültek elő. Az illetékes szervek ma már gyilkosság gyanújával vizsgálják annak a tinédzsernek az ügyét, aki hatvan évvel ezelőtt nyomtalanul eltűnt Kaliforniában.

Egy véletlen és egy állhatatos nyomozó oldotta meg a fél évszázados rejtélyt

Egy texasi nyomozó több mint fél évszázad után pontot tett egy régi, megoldatlan ügy végére. Az eltűnt Norman Prater esete egy váratlan fordulatnak köszönhetően zárult le, miután 52 évig nem tudta senki, mi történt a tinédzserrel.

 

 

