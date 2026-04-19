Ősi titokra derült fény: elveszett világ rejtőzött az Északi-tenger mélyén

A kutatók döbbenetes eredményre jutottak: már több mint 16 ezer évvel ezelőtt tölgy-, szil- és mogyoróerdők borították Doggerland – ennek az úgynevezett homokpadnak a nyugati vége 100 kilométerre van a brit partoktól, a keleti vége pedig 125 kilométerre Dániától – térségét. Ez több ezer évvel korábbra tolja az erdők megjelenését Észak-Európában. Az eddigi elképzelések szerint a jégkorszak idején ez az „elveszett világ” barátságtalan és kopár volt – most viszont kiderült, hogy pezsgő élet menedéke lehetett, írja a sciencedaily.com.
DNS bizonyítja: eltűnt faj is élhetett az „elveszett világban"
A legmeglepőbb felfedezés talán az, hogy a kutatók egy olyan fafaj DNS-ét is azonosították, amelyről azt hitték, 400 ezer éve eltűnt a térségből. Ez arra utal, hogy Doggerland egyfajta „mikro-menedék” lehetett a jégkorszak idején, ahol fajok húzták meg magukat a zord körülmények elől.
Bár végül a tengerszint emelkedése elnyelte, a kutatás szerint Doggerland nem egyszerűen eltűnt:
- még a híres Storegga-cunami (kb. 8150 éve) után is voltak száraz területek
- egyes részek akár 7000 évvel ezelőttig fennmaradhattak
Ez azt jelenti, hogy az emberek hosszú ideig élhettek ezen a ma már víz alatti vidéken.
Az első emberek paradicsoma lehetett?
A tudósok szerint ez a gazdag, erdős környezet ideális lehetett a korai emberi közösségek számára:
- bőséges vadállomány (például vaddisznók)
- ehető növények
- védett élőhely
Ez akár megmagyarázhatja azt is, miért maradt olyan kevés nyoma a legkorábbi brit településeknek – elképzelhető, hogy egyszerűen a tenger alá kerültek.
Hogyan derült ki mindez?
A kutatók 252 mintát elemeztek tengeri üledékekből, és úgynevezett ősi DNS-t (sedaDNA) vizsgálták. Ez a módszer lehetővé teszi, hogy rekonstruálják egy rég eltűnt táj növény- és állatvilágát. Az eredmény? Egy teljesen új kép rajzolódott ki Európa múltjáról.
A felfedezés komoly kérdéseket vet fel:
- Hogyan terjedtek ilyen gyorsan az erdők a jégkorszak után?
- Hol éltek valójában az első európai emberek?
- Lehetnek még hasonló „elveszett világok” a tenger alatt?
Egy biztos: Doggerland már nem csupán egy elsüllyedt földdarab – hanem az emberiség és a természet történetének egyik kulcsfontosságú fejezete.
Évmilliókkal ezelőtt Európa még egészen más hely volt: Nagy-Britannia valaha még az európai kontinenshez tartozott. Évezredekkel később, amikor ez az összeköttetés már rég a múlté volt, az emberek elkezdték újra felfedezni azoknak a kőkorszaki népeknek az ősi műtárgyait, amelyek valamikor a ma már a hullámok alatt rejtőzködő földeken éltek. Az egyik ilyen elveszett birodalom, az úgynevezett Doggerland Nagy-Britannia és Hollandia között feküdt, és létezéséről napjainkban számtalan kulturális tárgy mesél.
Brit kutatók modellezik, hogyan nézhetett ki az utolsó jégkorszak során víz alá került félsziget, Doggerland – segítségükkel láthatjuk, hogyan élhettek az emberek és állatok a mára elveszett területen mintegy 7500 évvel ezelőtt.