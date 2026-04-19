Ősi titokra derült fény: elveszett világ rejtőzött az Északi-tenger mélyén

A kutatók döbbenetes eredményre jutottak: már több mint 16 ezer évvel ezelőtt tölgy-, szil- és mogyoróerdők borították Doggerland – ennek az úgynevezett homokpadnak a nyugati vége 100 kilométerre van a brit partoktól, a keleti vége pedig 125 kilométerre Dániától – térségét. Ez több ezer évvel korábbra tolja az erdők megjelenését Észak-Európában. Az eddigi elképzelések szerint a jégkorszak idején ez az „elveszett világ” barátságtalan és kopár volt – most viszont kiderült, hogy pezsgő élet menedéke lehetett, írja a sciencedaily.com.

Az Északi-tenger alatt található homokpad, Doggerland elveszett világa lehetett az első emberek paradicsoma, nagy erdők boríthatták – Fotó: pexels.com

DNS bizonyítja: eltűnt faj is élhetett az „elveszett világban"

A legmeglepőbb felfedezés talán az, hogy a kutatók egy olyan fafaj DNS-ét is azonosították, amelyről azt hitték, 400 ezer éve eltűnt a térségből. Ez arra utal, hogy Doggerland egyfajta „mikro-menedék” lehetett a jégkorszak idején, ahol fajok húzták meg magukat a zord körülmények elől.

Bár végül a tengerszint emelkedése elnyelte, a kutatás szerint Doggerland nem egyszerűen eltűnt:

még a híres Storegga-cunami (kb. 8150 éve) után is voltak száraz területek

egyes részek akár 7000 évvel ezelőttig fennmaradhattak

Ez azt jelenti, hogy az emberek hosszú ideig élhettek ezen a ma már víz alatti vidéken.

Az első emberek paradicsoma lehetett?

A tudósok szerint ez a gazdag, erdős környezet ideális lehetett a korai emberi közösségek számára:

bőséges vadállomány (például vaddisznók)

ehető növények

védett élőhely

Ez akár megmagyarázhatja azt is, miért maradt olyan kevés nyoma a legkorábbi brit településeknek – elképzelhető, hogy egyszerűen a tenger alá kerültek.

Hogyan derült ki mindez?

A kutatók 252 mintát elemeztek tengeri üledékekből, és úgynevezett ősi DNS-t (sedaDNA) vizsgálták. Ez a módszer lehetővé teszi, hogy rekonstruálják egy rég eltűnt táj növény- és állatvilágát. Az eredmény? Egy teljesen új kép rajzolódott ki Európa múltjáról.

A felfedezés komoly kérdéseket vet fel:

Hogyan terjedtek ilyen gyorsan az erdők a jégkorszak után?

Hol éltek valójában az első európai emberek?

Lehetnek még hasonló „elveszett világok” a tenger alatt?

Egy biztos: Doggerland már nem csupán egy elsüllyedt földdarab – hanem az emberiség és a természet történetének egyik kulcsfontosságú fejezete.