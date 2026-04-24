gyilkosság

Rejtélyes koponyák: kutyát sétáltatott az erdőben, amit talált, mindenkit sokkolt

Megrázó bűnügyi ügy borzolja a kedélyeket az Egyesült Államokban, miután egy kutyasétáltató emberi csontokat talált egy erdős terület közelében. Az emberi maradványok nyomán indult nyomozás során a hatóságok végül három kisgyermek feltételezett földi maradványait azonosították egy memphisi helyszínen.
Az emberi maradványok megtalálása után nagyszabású nyomozás indult az Egyesült Államokban, miután a rendőrség szerint három, 3 és 7 év közötti gyermek feltételezett maradványaira bukkantak Memphis délkeleti részén, Hickory Hill térségében. A hatóságok közlése szerint a nyomozás március 8-án kezdődött, amikor egy kutyasétáltató egy koponyának tűnő leletet talált egy erdős rész közelében – írja az ABC News.

Emberi maradványokat talált egy kutyasétáltató

A rendőrség szerint az első bejelentést követően további kutatások kezdődtek a területen. A következő hetekben újabb maradványokat találtak, köztük egy második koponyát és több csontot is, így jutottak el odáig, hogy a hatóságok már három gyermek maradványairól beszélnek.

Nagy erőkkel vizsgálják a helyszínt

A memphisi rendőrfőnök közlése szerint a maradványok akár évek óta a helyszínen lehettek. 

A nyomozásban mintegy 170 ember vesz részt, a helyi hatóságok mellett pedig állami és szövetségi szervek, köztük az FBI is segíti a munkát. A hatóságok jelenleg az áldozatok azonosításán és a halál körülményeinek feltárásán dolgoznak.

Egyelőre nincs nyoma aktív veszélynek

A rendőrség szerint jelenleg nincs arra utaló jel, hogy közvetlen veszély fenyegetné a lakosságot. A hatóságok azt is jelezték, hogy a közelmúlt memphisi eltűnési ügyei között nem találtak olyan esetet, amely közvetlenül kapcsolódna a most felfedezett maradványokhoz, ezért az sem kizárt, hogy a gyermekek nem helyiek voltak.

Ez is érdekelheti: 

Ezért ült 26 évet a halálsoron a hidegvérű gyilkos, most kivégezték

Szomszédja meggyilkolása miatt ítéltek halálra egy amerikai férfit 1990-ben. Az elítéltet szombaton, Florida államban kivégezték. Az Egyesült Államokban idén ez volt a nyolcadik kivégzés.

Feldarabolt tinédzser holttestét találták meg a híres énekes autójában, megszólalt a zenész

Ártatlannak vallotta magát a bíróságon David Burke, akit egy tinédzser meggyilkolásával gyanúsítanak. A D4vd művésznévre hallgató énekes a vád szerint tavaly megölt egy 14 éves lányt, a holttestét pedig feldarabolta és elrejtette az autója csomagtartójában.

 

 

