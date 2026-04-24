Rejtélyes koponyák: kutyát sétáltatott az erdőben, amit talált, mindenkit sokkolt

Az emberi maradványok megtalálása után nagyszabású nyomozás indult az Egyesült Államokban, miután a rendőrség szerint három, 3 és 7 év közötti gyermek feltételezett maradványaira bukkantak Memphis délkeleti részén, Hickory Hill térségében. A hatóságok közlése szerint a nyomozás március 8-án kezdődött, amikor egy kutyasétáltató egy koponyának tűnő leletet talált egy erdős rész közelében – írja az ABC News.

Emberi maradványok: három kisgyermek ügyében nyomoz a rendőrség Memphisben

Fotó: WBIR Channel 10 / YouTube / Képkivágás

Emberi maradványokat talált egy kutyasétáltató

A rendőrség szerint az első bejelentést követően további kutatások kezdődtek a területen. A következő hetekben újabb maradványokat találtak, köztük egy második koponyát és több csontot is, így jutottak el odáig, hogy a hatóságok már három gyermek maradványairól beszélnek.

Nagy erőkkel vizsgálják a helyszínt

A memphisi rendőrfőnök közlése szerint a maradványok akár évek óta a helyszínen lehettek.

A nyomozásban mintegy 170 ember vesz részt, a helyi hatóságok mellett pedig állami és szövetségi szervek, köztük az FBI is segíti a munkát. A hatóságok jelenleg az áldozatok azonosításán és a halál körülményeinek feltárásán dolgoznak.

Egyelőre nincs nyoma aktív veszélynek

A rendőrség szerint jelenleg nincs arra utaló jel, hogy közvetlen veszély fenyegetné a lakosságot. A hatóságok azt is jelezték, hogy a közelmúlt memphisi eltűnési ügyei között nem találtak olyan esetet, amely közvetlenül kapcsolódna a most felfedezett maradványokhoz, ezért az sem kizárt, hogy a gyermekek nem helyiek voltak.