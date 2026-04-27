Elképesztő fordulat: egy hörcsögméretű lény írhatja át a Föld történetét

Egy újonnan azonosított ősi emlős segíthet megfejteni, hogyan élte túl az élővilág a dinoszauruszok pusztulásával járó tömeges kihalást. A kutatók szerint a mindössze hörcsögméretű állat olyan tulajdonságokkal rendelkezett, amelyek döntő előnyt jelenthettek a túlélésben. A felfedezés új részleteket tár fel a korai emlősök alkalmazkodóképességéről – írja a ScienceDaily.
Egy apró emlős kulcs lehet a túlélés titkához
A Cimolodon desosai ősi emlősfaj mintegy 75 millió évvel ezelőtt élt, a kréta időszak végén. A Mexikó északnyugati részén, az Egyesült Államokkal határos Baja California államban talált fosszília különlegessége, hogy nemcsak fogakat, hanem koponyát és csontvázrészeket is tartalmaz. Ez ritka lehetőséget adott a kutatóknak arra, hogy pontosabban rekonstruálják az állat testfelépítését és mozgását. Az emlős feltehetően a földön és a fákon is közlekedett, étrendje pedig gyümölcsökből és rovarokból állt.
A szakemberek szerint éppen ezek a tulajdonságok – a kis testméret és a mindenevő életmód – segíthették az ilyen fajokat abban, hogy túléljék a 66 millió évvel ezelőtti katasztrófát, amely a földi élővilág mintegy 75 százalékát elpusztította.
A fosszíliát még 2009-ben fedezték fel, amikor a kutatók egy apró fog nyomára bukkantak egy nehezen kutatható lelőhelyen. A feltárás során azonban további csontok is előkerültek, köztük combcsont és singcsont, ami kivételesen részletes képet adott az állatról. Az ilyen komplex leletek segítenek jobban megérteni a multituberkuláták nevű, hosszú ideig fennmaradó emlőscsoport életét.
Hogyan azonosították az új fajt?
A kutatók mikro-CT vizsgálatot is alkalmaztak, amely rendkívül részletes képeket készít a fosszíliáról. A fogazat összehasonlítása alapján megerősítették, hogy egy eddig ismeretlen fajról van szó. A Cimolodon nemzetség egyébként széles körben elterjedt volt Észak-Amerika nyugati részén, és egyes képviselői túlélték a kihalási eseményt.
Az új faj nevét a felfedező terepi asszisztensről kapta, aki a kutatás ideje alatt hunyt el. A lelet így nemcsak tudományos, hanem személyes jelentőséggel is bír a kutatók számára.
