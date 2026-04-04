Hatalmas energiaválság jön, de Brüsszel nem hajlandó az energiaszankciókat feloldani

Az energiaválság miatt az Európai Unió vezetése már azt vizsgálja, szükség lehet-e üzemanyag-korlátozásra és a stratégiai tartalékok további felszabadítására. A helyzetet súlyosbítja, hogy az Európa számára kulcsfontosságú energiaellátási útvonalak bizonytalanná váltak.

Az energiaválság miatt Európa rendkívüli lépésekre készül

Az unió energiaügyi biztosa, Dan Jørgensen szerint ez nem rövid távú probléma: a válság hosszú ideig elhúzódhat, és az árak tartósan magas szinten maradhatnak. Mint fogalmazott, bizonyos kulcsfontosságú energiahordozók esetében a következő hetekben még rosszabb helyzet alakulhat ki.

Üzemanyag-korlátozás is jöhet

Az energiaválság egyik fő oka a közel-keleti konfliktus, amely különösen a Hormuzi-szoros körüli helyzeten keresztül rázta meg az olajpiacot. A szoros jelentősége óriási, hiszen a világ olajszállításának jelentős része ezen az útvonalon halad át.

Az Európai Unió jelenleg minden lehetőséget mérlegel: szóba került az üzemanyagok korlátozása, valamint újabb stratégiai készletek felszabadítása is. Bár egyelőre nincs tényleges ellátási válság,

Brüsszel szerint gyorsan romolhat a helyzet.

Hosszú távú gazdasági következmények

Az energiaválság hatásai már most érezhetők a gazdaság különböző területein.

Az olaj árának emelkedése inflációt gerjeszt, miközben a gazdaság növekedése lassulhat Európa-szerte.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az energiasokk nemcsak az üzemanyagokat érinti, hanem más kulcsfontosságú területeket is, például a légi közlekedést. A repülőgép-üzemanyag ellátása különösen érzékeny pont lehet a következő időszakban.

Az Európai Unió hangsúlyozta: egyelőre nem módosították az energiaszabályozást, de ha a helyzet tovább romlik, minden eszközt bevethetnek. A cél egyértelmű: felkészülni egy elhúzódó energiaválságra, amely az egész kontinens gazdaságát alapjaiban érintheti.