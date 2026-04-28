Új frontot nyitott Brüsszel – több országot is célba vettek

Az energiaválság újabb diplomáciai vitát hozott az Európai Unió és ázsiai partnerei között. Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikai főképviselő szerint a közel-keleti konfliktus miatt kieső energiaforrásokat nem orosz olajjal kellene pótolni – számol be a Vg.hu.

Az Európai Unió újabb frontot nyitott az orosz olaj ügyében: Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője arra szólította fel a délkelet-ázsiai partnerországokat, hogy ne Oroszországból próbálják pótolni a közel-keleti konfliktus miatt kieső energiaforrásokat, hanem keressenek más alternatívát.

A kérés azért különösen érzékeny, mert több ázsiai állam komoly üzemanyaghiánnyal és emelkedő árakkal küzd.

A Perzsa-öbölből érkező szállítások akadozása miatt több ország Moszkva felé fordult, mivel az orosz kőolaj gyors és olcsóbb megoldást kínálhat a válság kezelésére.

Kaja Kallas Bruneiben, az ASEAN külügyminisztereivel tartott találkozó után beszélt arról, hogy az orosz olajbevételek szerinte közvetlenül segítik Moszkvát az ukrajnai háború finanszírozásában. Az EU ezért azt szeretné, ha az érintett országok diverzifikálnák energiaforrásaikat, és más beszállítókat keresnének.

A képen az iráni Tasnim hírügynökségtől megszerzett fotón az Iszlám Forradalmi Gárda egyik hajója látható, amely állítólag részt vett a Hormuzi-szoroson áthaladni próbáló hajók lefoglalására irányuló műveletben 2026. április 21-én. Fotó: MEYSAM MIRZADEH / TASNIM NEWS

A háttérben a Hormuzi-szoros lezárása áll, amely a világ olaj- és gázszállításainak mintegy ötödét érinti.

A feszültség miatt Indonézia, a Fülöp-szigetek, Thaiföld, India és Kína is az orosz olaj felé fordult. A Fülöp-szigetek már orosz kőolajat vásárolt, Indonézia pedig Moszkvával tárgyalt készletei növeléséről.

Irán újabb javaslattal állt elő: kész lenne megnyitni a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szorost, amennyiben az Egyesült Államok feloldja az iráni kikötőket érintő blokádot. A kezdeményezés a legfrissebb, a felek közötti feszültség enyhítésére irányuló próbálkozások sorában, miután Donald Trump amerikai elnök korábban lemondta a Pakisztánba tervezett személyes tárgyalásokat.