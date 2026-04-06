Elszabadultak az energiaárak, drasztikus lépésekre készül Brüsszel

Az energiaválság az olaj- és gázárak emelkedésével együtt egyre nagyobb nyomást helyezhet Európára. Brüsszel szerint a helyzet súlyossága miatt később szigorúbb intézkedések is szóba kerülhetnek.

Brüsszel szigorú lépéseket készíthet elő az olaj és energiaválság miatt

Energiaválság, olaj- és gázárak emelkedése

Az Európai Bizottság rendkívüli takarékosságra szólította fel az uniós polgárokat a Perzsa-öbölben zajló konfliktus miatt kialakult energiaválság miatt. Dan Jorgensen energiaügyi biztos az uniós miniszterek rendkívüli ülése után arról beszélt, hogy Európa nagyon súlyos helyzet előtt áll, ezért minél több olajat, különösen dízelt és repülőgép-üzemanyagot kellene megtakarítani.

Brüsszel ezekkel oldaná meg a válságot

A javaslatok között szerepel az otthoni munkavégzés erősítése, az autópályás sebességhatárok 10 kilométer per órás csökkentése, valamint a tömegközlekedés, a telekocsizás és az üzemanyag-takarékos vezetés ösztönzése. Hosszabb távon az Európai Bizottság az energiafüggetlenség felgyorsítását sürgeti, elsősorban a megújuló energiaforrások gyorsabb kiépítésével.

A rendkívüli ülés végül konkrét döntések nélkül zárult, de Brüsszel átfogó intézkedéscsomagot ígért.

A válság súlyát mutatja, hogy az olaj- és gázárak akár 70 százalékkal is emelkedhettek, miközben szakértők szerint a helyzet akár az 1970-es évek olajválságát is felülmúlhatja – számolt be a Világgazdaság.

Hatalmas energiaválság jön, de Brüsszel nem hajlandó az energiaszankciókat feloldani

Az energiaválság egyre súlyosabb fenyegetést jelent Európában, és az Európai Unió már a legrosszabb forgatókönyvekre készül. A közel-keleti konfliktus miatt kialakuló energiasokk hosszú távon is komoly gazdasági következményekkel járhat.

Brüsszel megoldása az energiaválságra: maradj veszteg!

Az unió gazdasága már most fuldoklik, Brüsszel az összeomlás szélére sodorja Európát

Sötét jövőkép rajzolódik ki az Európai Unióban az iráni háború és az ukrán olajblokád okozta energiaválság következményeként. A lassuló gazdaságra és a szűkülő kínálatra közel sem jelentenek megnyugtató megoldást az Európai Bizottság javaslatai, melyekkel az energiaválságot kezelné. Mindeközben az is kiderült, hogy a Tisza Párt hitet tett amellett, hogy az Ursula von der Leyen vezette testület elvárásainak megfelelően elvágná Magyarországot az olcsó orosz energiától, megszüntetné az üzemanyagokra vonatkozó védett árakat és eltörölné a rezsicsökkentést.