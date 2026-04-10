Elérte az energiaválság a skandináv országokat – teljes a káosz

A globális energiaválság már a skandináv országokat is térdre kényszeríti: a megugró benzin- és áramárak, valamint az orosz gázkiesés komoly fejtörést okoz a térségben.
Míg Norvégia saját erőforrásainak köszönhetően extraprofithoz jut, amit lakossági kompenzációra fordít, addig Finnországban az áramkimaradások réme fenyeget. Svédországban a kormány adócsökkentéssel és visszamenőleges árkompenzációval igyekszik enyhíteni a háztartásokra nehezedő, soha nem látott mértékű anyagi terheket.
A skandináv jólétet is kikezdi az energiaválság
