Egyre durvábban terjed a pokoli tűz: otthonok kerültek veszélybe – megrázó videók

Tovább növekedett az erdő- és bozóttüzek kiterjedése az egyesült államokbeli Georgia államban
Az Egyesült Államokban Georgia állam déli részén tovább növekedett az erdő- és bozóttüzek kiterjedése - közölték helyi illetékesek vasárnap.
A legsúlyosabb helyzet Florida államhatárának közelében Brantley megyében alakult ki, ahol a közeli autóútról "Highway 82"-nek elnevezett tűz területe szombatról vasárnapra megduplázódott, és meghaladta a 80 négyzetkilométert - közölte Joey Cason, a megye adminisztratív vezetője.
A veszélyeztetett területen élőket arra szólították fel, hogy hagyják el otthonukat, kitelepítésről is intézkedtek.
Brantley megyében április 20-a óta csaknem kilencven lakóépület semmisült meg a tűzben, amelynek csupán hét százalékát sikerült körbehatárolni.
Az oltást nehezíti az erős szél, valamint a régóta húzódó szárazság.
Az erdő- és bozóttüzek Georgia állam mellett érintik Florida északi térségét – írja az MTI.
