Egyre durvábban terjed a pokoli tűz: otthonok kerültek veszélybe – megrázó videók

Az erdőtűz az Egyesült Államokban Georgia állam déli részén terjed tovább, különösen Brantley megyében. A Highway 82-nek nevezett tűz már meghaladta a 80 négyzetkilométert, ezért kitelepítésekről is intézkedtek.

Tovább növekedett az erdő- és bozóttüzek kiterjedése az egyesült államokbeli Georgia államban

Az Egyesült Államokban Georgia állam déli részén tovább növekedett az erdő- és bozóttüzek kiterjedése - közölték helyi illetékesek vasárnap.

A legsúlyosabb helyzet Florida államhatárának közelében Brantley megyében alakult ki, ahol a közeli autóútról "Highway 82"-nek elnevezett tűz területe szombatról vasárnapra megduplázódott, és meghaladta a 80 négyzetkilométert - közölte Joey Cason, a megye adminisztratív vezetője.

A veszélyeztetett területen élőket arra szólították fel, hogy hagyják el otthonukat, kitelepítésről is intézkedtek.

At least 47 homes have been destroyed by a fast-moving wildfire in Brantley County, Georgia. The blaze has grown to over 5,000 acres and is only 10% contained. pic.twitter.com/2jghomnGJF — Breaking911 (@Breaking911) April 22, 2026

Brantley megyében április 20-a óta csaknem kilencven lakóépület semmisült meg a tűzben, amelynek csupán hét százalékát sikerült körbehatárolni.

Az oltást nehezíti az erős szél, valamint a régóta húzódó szárazság.

Az erdő- és bozóttüzek Georgia állam mellett érintik Florida északi térségét – írja az MTI.

