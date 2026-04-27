Egyre durvábban terjed a pokoli tűz: otthonok kerültek veszélybe – megrázó videók

Egyetlen nap alatt drámaian nőtt a tűz által érintett terület Georgia déli részén. Az erdőtűz az Egyesült Államokban Brantley megyében okozza a legsúlyosabb helyzetet. A hatóságok több helyen az otthonok elhagyására szólították fel a lakókat.
Az erdőtűz az Egyesült Államokban Georgia állam déli részén terjed tovább, különösen Brantley megyében. A Highway 82-nek nevezett tűz már meghaladta a 80 négyzetkilométert, ezért kitelepítésekről is intézkedtek.

Tovább terjedt az erdőtűz az egyesült államokbeli Georgia államban Fotó: SEAN RAYFORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az Egyesült Államokban Georgia állam déli részén tovább növekedett az erdő- és bozóttüzek kiterjedése - közölték helyi illetékesek vasárnap.

A legsúlyosabb helyzet Florida államhatárának közelében Brantley megyében alakult ki, ahol a közeli autóútról "Highway 82"-nek elnevezett tűz területe szombatról vasárnapra megduplázódott, és meghaladta a 80 négyzetkilométert - közölte Joey Cason, a megye adminisztratív vezetője.

A veszélyeztetett területen élőket arra szólították fel, hogy hagyják el otthonukat, kitelepítésről is intézkedtek.

Brantley megyében április 20-a óta csaknem kilencven lakóépület semmisült meg a tűzben, amelynek csupán hét százalékát sikerült körbehatárolni.

Az oltást nehezíti az erős szél, valamint a régóta húzódó szárazság.

Az erdő- és bozóttüzek Georgia állam mellett érintik Florida északi térségét – írja az MTI.

Napok óta küzdenek az erdőtüzekkel, de hiába – lakóövezeteket fenyegetnek a lángok

Az erdőtüzek Japánban már napok óta tombolnak, és Ocucsi lakóövezeteit is veszélyeztetik. A lángok megfékezésére 1400 tűzoltót és az önvédelmi erők száz tagját vezényelték ki.

 

