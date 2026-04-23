Brutális erdőtűz pusztít Japánban, egyre súlyosabb a helyzet

Az erdőtűz Japánban 2026. 04. 22-én szerdán tört ki a hegyvidéki területen fekvő Otsucsiban, és csütörtökre már több mint 200 hektárt érintett. A lángok legalább hét épületet elpusztítottak, miközben a hatóságok 2588 ember számára adtak ki evakuálási utasítást 1229 háztartásból. Az oltásba helikoptereket és a japán önvédelmi erők egységeit is bevonták – számolt be a Japan Today.

Erdőtűz ütött ki Japánban, és a lángok megközelítették az épületeket Otsucsi városában, Ivate prefektúrában, a japán szigetcsoport északi részének csendes-óceáni partján, 2026. április 22-én

Fotó: HIDENORI NAGAI / Yomiuri

Erdőtűz Japánban: Több ezer embert érint a kitelepítés

A tűz több ponton is ég, ezért a hatóságok a szomszédos Mijagi prefektúrától is segítséget kértek. A helyi iskolák csütörtökön zárva tartottak, miközben a száraz levegő és az erős szél tovább nehezíti a helyzetet. A település vezetése szerint a körülmények óráról órára változnak.

Egy fotón önkéntes tűzoltók láthatók, akik a helyszínre tartanak Otsuchi városában, Ivate prefektúrában, 2026. április 23-án

Fotó: HIDENORI NAGAI / Yomiuri

Nehéz körülmények között zajlik az oltás

A beszámolók szerint az oltási munkálatokban prefekturális és katonai helikopterek is részt vesznek, a földi egységeket pedig Ivate több tűzoltóságáról vezényelték a helyszínre.

Egy légifelvételen egy helikopter látható, amint erdőtűz oltására indul

Fotó: KUNIHIKO MIURA / Yomiuri

A hatóságok egyhetes földrengésriasztás mellett kezelik a helyzetet, ami további nyomást helyez a térségre.