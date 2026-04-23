Botrány: Zelenszkij a Barátság kőolajvezetéket támadta

Mindössze 19 másodperc, mégis ez minden idők egyik legfontosabb videója

erdőtűz

Brutális erdőtűz pusztít Japánban, egyre súlyosabb a helyzet

Tovább terjed az északkelet-japánban pusztító tűz, amely már jelentős területet perzselt fel, és több ezer emberre rendelték el a kitelepítést. Az erdőtűz miatt a helyi hatóságok mellett már a japán önvédelmi erők is bekapcsolódtak az oltásba.
erdőtűzJapánevakuálás

Az erdőtűz Japánban 2026. 04. 22-én szerdán tört ki a hegyvidéki területen fekvő Otsucsiban, és csütörtökre már több mint 200 hektárt érintett. A lángok legalább hét épületet elpusztítottak, miközben a hatóságok 2588 ember számára adtak ki evakuálási utasítást 1229 háztartásból. Az oltásba helikoptereket és a japán önvédelmi erők egységeit is bevonták – számolt be a Japan Today.

Erdőtűz ütött ki, és a lángok megközelítették az épületeket Otsuchi városában, Ivate prefektúrában, a japán szigetcsoport északi részének csendes-óceáni partján, 2026. április 22-én - A forest fire breaks out, and flames approach buildings in Otsuchi Town, Iwate Prefecture, the Pacific coast of the northern part of the Japanese archipelago, on April 22, 2026. The wildfire burned down five buildings including private houses, and has spread to nearby forest. At the time the fire broke out, strong wind warning and dry weather warning had been issued for Otsuchi Town. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Hidenori Nagai / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Erdőtűz ütött ki Japánban, és a lángok megközelítették az épületeket Otsucsi városában, Ivate prefektúrában, a japán szigetcsoport északi részének csendes-óceáni partján, 2026. április 22-én
Fotó: HIDENORI NAGAI / Yomiuri

Erdőtűz Japánban: Több ezer embert érint a kitelepítés

A tűz több ponton is ég, ezért a hatóságok a szomszédos Mijagi prefektúrától is segítséget kértek. A helyi iskolák csütörtökön zárva tartottak, miközben a száraz levegő és az erős szél tovább nehezíti a helyzetet. A település vezetése szerint a körülmények óráról órára változnak.

A photo shows a volunteer firefighters heading to the scene in Otsuchi Town Iwate Prefecture on April 23, 2026. Forest fire, broke out on the 22nd and has continued spread.( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Hidenori Nagai / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Egy fotón önkéntes tűzoltók láthatók, akik a helyszínre tartanak Otsuchi városában, Ivate prefektúrában, 2026. április 23-án
Fotó: HIDENORI NAGAI / Yomiuri

Nehéz körülmények között zajlik az oltás

A beszámolók szerint az oltási munkálatokban prefekturális és katonai helikopterek is részt vesznek, a földi egységeket pedig Ivate több tűzoltóságáról vezényelték a helyszínre. 

An aerial photo shows a helicopter engaged in forest fire fighting activities, a forest fire continuing to spread in Otsuchi Town, Iwate Prefecture on April 23, 2026. The wildfires may have broken out by last afternoon, and firefighting efforts have continued. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Kunihiko Miura / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Egy légifelvételen egy helikopter látható, amint erdőtűz oltására indul
Fotó: KUNIHIKO MIURA / Yomiuri

A hatóságok egyhetes földrengésriasztás mellett kezelik a helyzetet, ami további nyomást helyez a térségre.

@reuters Over 1,800 people in northern Japan have been ordered to evacuate their homes after wildfires broke. #wildfire #japan #evacuation #climate ♬ original sound - Reuters

Erős földrengés rázta meg Japán északkeleti partvidékét, ami miatt cunamiriadót és tömeges kitelepítéseket rendeltek el. A földrengés Japánban azért vált különösen aggasztóvá, mert a hatóságok a következő egy hétben egy még nagyobb, 8-as erősséget is elérő rengés fokozott kockázatára figyelmeztettek.

