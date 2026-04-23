Sokkoló számot közöltek a tanzániai zavargások áldozatairól

Az erőszakhullám kivizsgálására létrehozott bizottságot vezető Mohamed Chande Othman elmondta, hogy az áldozatok között 28 nő és 490 férfi van, ugyanakkor hozzátette, hogy az összesítés nem végleges, a halálos áldozatok száma még változhat.

Tüntetők égő épületek és barikádok közelében Dar es-Salaamban a 2025-ös választások idején – az erőszakhullám 518 halálos áldozatot követelt

Fotó: - / AFP

A hatóságok állították meg az erőszakhullámot

Tanzániában október 29-én kezdődött parlamenti és elnökválasztás, amelynek már első napján kormányellenes tüntetések robbantak ki országszerte. A megmozdulásokat a hatóságok erőszakkal verték le.

John Heche, a legerősebb ellenzéki erőnek számító Párt a Demokráciáért és a Haladásért (CHADEMA) vezetője szerint a zavargásokban – alig egy hét alatt – több mint kétezren meghaltak és több mint ötezren megsebesültek.

Chande Othman ugyanakkor azt mondta, hogy több, a tüntetésekről az internetre felkerült tartalom mesterséges intelligenciával készülhetett, és szerinte nem bizonyíthatók az ellenzék és az emberi jogi aktivisták tömegsírokról szóló állításai sem.

A tüntetésekről nem értesítették a rendőrséget, így törvényellenesek voltak

– tette hozzá, hangsúlyozva, hogy a tiltakozóknál különféle fegyverek voltak.

Emberi jogi szervezetek szerint azonban sok meggyilkolt ember nem is vett részt a megmozdulásokon, és kiemelték, hogy sokan még most is félnek megszólalni az ügyben.

A választási bizottság Samia Suluhu Hassant, a hivatalban lévő elnököt hirdette ki győztesnek, miután a szavazatok csaknem 98 százalékát megszerezte. Az államfő visszautasította az aránytalan erőszakról szóló vádakat.

Az Afrikai Unió megfigyelői megkérdőjelezték a szavazás hitelességét, és azt közölték, hogy dokumentumaik vannak az eredmények meghamisításáról. A kormány ezt visszautasította, és hangsúlyozta, hogy a választás tisztességes volt.

Halálos vegyi baleset: ketten meghaltak, több tucat embert kórházba vittek

Súlyos vegyi baleset történt az Egyesült Államokban, ahol egy üzemben történt szivárgás tragédiához vezetett. A vegyi balesetben két ember meghalt, és mintegy harminc embert kórházba kellett szállítani.

Brutális erdőtűz pusztít Japánban, egyre súlyosabb a helyzet

Tovább terjed az Északkelet-Japánban pusztító tűz, amely már jelentős területet perzselt fel, és több ezer emberre rendelték el a kitelepítést. Az erdőtűz miatt a helyi hatóságok mellett már a japán önvédelmi erők is bekapcsolódtak az oltásba.