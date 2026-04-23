Sokkoló számot közöltek a tanzániai zavargások áldozatairól

Tanzániában több mint ötszázan haltak meg a tavaly októberi választásokat követő erőszakhullámban. Az erőszakhullám során 518-an vesztették életüket – jelentette be az események kivizsgálására létrehozott különleges bizottság csütörtökön.
Az erőszakhullám kivizsgálására létrehozott bizottságot vezető Mohamed Chande Othman elmondta, hogy az áldozatok között 28 nő és 490 férfi van, ugyanakkor hozzátette, hogy az összesítés nem végleges, a halálos áldozatok száma még változhat.

Tüntetők égő épületek és barikádok közelében Dar es-Salaamban a 2025-ös választások idején – az erőszakhullám 518 halálos áldozatot követelt – Fotó: - / AFP
A hatóságok állították meg az erőszakhullámot

Tanzániában október 29-én kezdődött parlamenti és elnökválasztás, amelynek már első napján kormányellenes tüntetések robbantak ki országszerte. A megmozdulásokat a hatóságok erőszakkal verték le.

John Heche, a legerősebb ellenzéki erőnek számító Párt a Demokráciáért és a Haladásért (CHADEMA) vezetője szerint a zavargásokban – alig egy hét alatt – több mint kétezren meghaltak és több mint ötezren megsebesültek.

Chande Othman ugyanakkor azt mondta, hogy több, a tüntetésekről az internetre felkerült tartalom mesterséges intelligenciával készülhetett, és szerinte nem bizonyíthatók az ellenzék és az emberi jogi aktivisták tömegsírokról szóló állításai sem.

A tüntetésekről nem értesítették a rendőrséget, így törvényellenesek voltak

– tette hozzá, hangsúlyozva, hogy a tiltakozóknál különféle fegyverek voltak.

Emberi jogi szervezetek szerint azonban sok meggyilkolt ember nem is vett részt a megmozdulásokon, és kiemelték, hogy sokan még most is félnek megszólalni az ügyben.

A választási bizottság Samia Suluhu Hassant, a hivatalban lévő elnököt hirdette ki győztesnek, miután a szavazatok csaknem 98 százalékát megszerezte. Az államfő visszautasította az aránytalan erőszakról szóló vádakat.

Az Afrikai Unió megfigyelői megkérdőjelezték a szavazás hitelességét, és azt közölték, hogy dokumentumaik vannak az eredmények meghamisításáról. A kormány ezt visszautasította, és hangsúlyozta, hogy a választás tisztességes volt.

