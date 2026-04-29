Eldőlt Pablo Escobar kokainfüggő vízilovainak sorsa

Escobar vízilovai Kolumbia egyik legkülönösebb örökségeinek számítanak. A drogbáró Pablo Escobar az 1980-as években hozta be az első példányokat Afrikából, amelyek halála után szabadon elszaporodtak. A természetes ellenségek hiánya és a kedvező környezet miatt számuk mára meghaladta a 200-at, és komoly ökológiai problémát okoznak - tájékoztat a The Guardian.

Escobar vízilovai a Magdalena folyó térségében szaporodtak el

Anant Ambani, Mukesh Ambani fia felajánlotta, hogy mintegy 80 vízilovat a gudzsaráti Vantara állatmenhely területére szállítana. Állítása szerint a menhely rendelkezik a szükséges infrastruktúrával és szakértelemmel ahhoz, hogy biztonságos környezetet biztosítson az állatoknak.

Miért jelentenek problémát Escobar vízilovai?

A Magdalena folyó környékén élő állatok nemcsak a növényzetet pusztítják, hanem veszélyt jelentenek a helyi élővilágra és a gazdálkodókra is. A gyors szaporodás miatt a szakértők szerint a populáció néhány évtizeden belül akár az ezret is elérheti, ha nem történik beavatkozás.

A kolumbiai hatóságok a közelmúltban bejelentették, hogy a populáció csökkentése érdekében kilövéseket is engedélyeznének. Ez azonban heves tiltakozást váltott ki az állatvédők részéről. Az áttelepítés így egy humánusabb alternatívának tűnik, bár a többtonnás állatok befogása és szállítása rendkívül költséges és bonyolult feladat.

Viták övezik az indiai menhelyet

A Vantara létesítmény ugyan több mint 150 ezer állatnak ad otthont, mégis számos kritika érte működését. A CITES korábban szabálytalanságokra hívta fel a figyelmet, és egyes bírálók szerint a projekt nem teljesen átlátható. A menhely üzemeltetői ugyanakkor tagadják a vádakat, és hangsúlyozzák, hogy minden tevékenységük jogszerű.