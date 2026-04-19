Észak-Korea

Fokozódik a feszültség: Észak-Korea ballisztikus rakétákat indított

A dél-koreai hadsereg szerint több ballisztikus rakétát indítottak a keleti partvidékről vasárnap. Észak-Korea rakétaindítása újabb feszültséget okozott a térségben.
Észak-Korea több ballisztikus rakétát indított a Japán-tenger irányába vasárnap. Erre alig néhány nappal azután került sor, hogy az ENSZ nukleáris felügyeleti szerve, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szerint aggasztóan gyorsan nő Észak-Korea nukleáris kapacitása.

Észak-Korea több ballisztikus rakétát indított a Japán-tenger irányába vasárnap – Fotó: JUNG YEON-JE / AFP

Észak-Korea ballisztikus rakétát indított

A dél-koreai hadsereg vasárnapi közlése szerint a rakétákat a keleti partvidéken fekvő Sinpo kikötőváros közeléből indították, ahol Észak-Korea tengeralattjárókat épít. A dél-koreai elnöki hivatal nemzetbiztonsági hivatala rendkívüli ülést tartott a rakétaindításokat követően.

A japán védelmi minisztérium is észlelte a rakétakilövéseket és azt közölte, hogy a rakéták a tengerbe csapódtak. 

A minisztérium közölte továbbá, hogy Tokió határozottan tiltakozott Phenjannál, mondván, hogy a vasárnapi kilövések veszélyeztetik a regionális és nemzetközi békét, és megsértik az ENSZ Biztonsági Tanácsának azon határozatait, amelyek tiltják Észak-Korea bármilyen ballisztikus tevékenységét.

Észak-Korea legutóbb április 8-án lőtt ki több rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát, egy napon belül kétszer is.

Több katonai fejlesztést is kipróbáltak április 6. és 8. között. Észak-Korea a tesztek során egy kazettás robbanófejjel ellátott taktikai ballisztikus rakétát is vizsgált. A kísérletek között légvédelmi, zavaró és infrastruktúra-rombolásra alkalmas eszközök is szerepeltek.

 

Kim Dzsongun személyesen felügyelte egy újabb stratégiai rakétateszt végrehajtását, amelyen ezúttal tinédzser lánya is részt vett – derült ki az észak-koreai állami média beszámolóiból.

 

 

