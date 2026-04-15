Durva figyelmeztetés: Észak-Korea valami rettenetesre készül

Észak-Korea nukleáris programja az utóbbi időszakban látványosan felgyorsult, az elszigetelt ország egyre több létesítményt üzemeltet az atomfegyverek előállítására. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) vezetője, Rafael Grossi szerint a rendszeres ellenőrzések egyértelmű növekedést mutatnak az aktivitásban – számolt be a The Sun.

A diktátor, Kim Dzsongun irányítása alatt álló rezsim több urándúsító létesítményt is működtet. Ezek közül kiemelkedik a korábban leállított, majd 2021-ben újraindított Jongbjon nukleáris létesítmény, ahol ismét teljes kapacitással zajlik a nukleáris alapanyagok előállítása.

A szakértők szerint ezek a létesítmények kulcsszerepet játszanak a nukleáris robbanófejek gyártásában, és jelenleg akár 50 atomtöltet is rendelkezésre állhat az országban. Az IAEA szerint a jongbjoni újrafeldolgozó üzem és a könnyűvizes reaktor működése is felerősödött, ami további aggodalomra ad okot.

Észak-Korea haditengerészetének Choe Hyon rombolója éles rakétakilövést hajt végre egy ismeretlen helyszínen

A helyzetet súlyosbítja, hogy műholdfelvételek egy új, a jongbjonihoz hasonló létesítmény építését mutatják. A szakértők szerint az új üzem generátorokkal, üzemanyagtartályokkal és hűtőrendszerekkel lehet felszerelve, ami jelentős kapacitásbővítést vetít előre.

Észak-Korea már 2006-ban végrehajtotta első nukleáris kísérletét, majd 2009-ben kizárta a nemzetközi ellenőröket az országból. Azóta többször kijelentette, hogy soha nem mond le atomfegyvereiről, ami miatt számos nemzetközi szankció sújtja.

A rezsim közben interkontinentális ballisztikus rakéták fejlesztésén is dolgozik, amelyek képesek lehetnek elérni az Egyesült Államok területét is. Ez tovább növeli a globális biztonsági kockázatokat.

Kim Dzsongun személyesen felügyelte a Hwaszong–18-as nagy hatótávolságú rakéta tesztjét, amely akár az Egyesült Államokat is elérheti

Egyre több jel utal arra is, hogy erősödik a kapcsolat Oroszország és Észak-Korea között. A hírek szerint Phenjan fegyvereket és akár katonákat is küldhetett Vlagyimir Putyin ukrajnai háborújához, cserébe pedig fejlett haditechnológiához juthat.

Bár a dél-koreai külügyminiszter, Cho Hyun a feszültségek csökkentéséről és a békés együttélésről beszélt, a nukleáris fenyegetés továbbra is az egyik legsúlyosabb globális biztonsági kihívás maradt.