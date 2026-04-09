Fokozódik a feszültség! Döbbenetes fegyvert villantott az atomhatalom

Észak-Korea április 6. és 8. között több stratégiai jelentőségűnek nevezett katonai fejlesztést tesztelt. A kísérletekben rakéták, zavaró töltetek és más fegyverrendszerek kipróbálása is helyet kapott.

Kazettás robbanófejjel ellátott ballisztikus rakétát tesztelt Észak-Korea (A képen szöuli lakosok nézik a szomszédos diktatúra rakétatesztjét) Fotó: JUNG YEON-JE / AFP

Észak-Korea különféle katonai technológiák tesztjeit hajtotta végre, többek között egy taktikai ballisztikus rakéta kazettás bombával ellátott robbanófejét és egy elektromágneses fegyverrendszerét, valamint infrastruktúra-rombolásra alkalmas eszközökét - jelentette csütörtökön az állami KCNA hírügynökség.

Az észak-koreai állami hírügynökség honlapján közzétett jelentés szerint a kísérletek április 6. és 8. között zajlottak, és kiterjedtek egy rövid hatótávolságú légvédelmi rakétarendszerre, egy elektromágneses fegyverrendszerre, valamint úgynevezett szénszálas "álbombákra", zavaró töltetekre is. A közlemény stratégiai jelentőségű eszközökként jellemezte az új fejlesztéseket.

A jelentés szerint az elektromágneses fegyverrendszer és a szénszálas bombák Észak-Korea hadseregének "különleges eszközei".

A tesztelt Hwasongpho-11 Ka típusú, föld-föld taktikai ballisztikus rakéta kazettás robbanófejjel akár 6,5-7 hektáros területen képes célpontokat megsemmisíteni. A fegyverrendszer képességeit a tesztek során igazolták – közölte a KCNA.

A kazettás lőszerek – amelyek a levegőben szétszóródva nagy területen juttatnak ki kisebb robbanótesteket – nemzetközileg erősen vitatottak a polgári lakosságra gyakorolt hatásuk és a fel nem robbant eszközök magas aránya miatt. Az ilyen fegyverek tilalmáról szóló Oslói Egyezmény 2010-ben lépett hatályba, Észak-Korea azonban nem csatlakozott hozzá.

A dél-koreai hadsereg szerdán több rövid hatótávolságú ballisztikus rakéta indítását észlelte, amelyek 240-700 kilométert tettek meg. A japán védelmi minisztérium szerint az egyik rakéta több mint 700 kilométert repült, mintegy 60 kilométeres csúcsmagasság mellett, és Japán kizárólagos gazdasági övezetén kívül csapódott a tengerbe.

Ballisztikus rakéták tesztelése Észak-Korea számára ENSZ Biztonsági Tanácsi határozatok alapján tilos. Szöul sürgősségi nemzetbiztonsági egyeztetést hívott össze, és felszólította Phenjant a kísérletek leállítására – írja az MTI.