Aranykonvojbotrány: WC-ben hamisították a papírokat?

Észak-Korea megint lépett – percek alatt elszabadult a pánik a rakétaindítások miatt

Fokozódik a feszültség a Koreai-félszigeten az újabb rakétaindítások miatt. Észak-Korea ismét ballisztikus rakétákat tesztelt, ami komoly nemzetközi aggodalmat váltott ki.
Észak-Korea szerdán több, egyelőre azonosítatlan típusú, rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát indított keleti irányban a tenger felé – közölte a dél-koreai hadsereg, amely egy hasonló, előző napi esetről is beszámolt.

Észak-Korea újabb rakétaindítása tovább növeli a feszültséget a Koreai-félszigeten Fotó: JUNG YEON-JE / AFP

Észak-Korea rakétái 240 kilométert repültek – rendkívüli készültség lépett életbe

A hadsereg közölte, hogy reggel több azonosítatlan ballisztikus rakétát észlelt, amelyeket Észak-Korea Vonszan régiójából indítottak. A rakéták mintegy 240 kilométert repültek.

Korábban a hadsereg még arról számolt be, hogy kedden „azonosítatlan lövedéket" lőttek ki az észak-koreai főváros, Phenjan térségéből.

A dél-koreai elnöki hivatal nemzetbiztonsági hivatala rendkívüli ülést tartott a rakétaindításokat követően, és jelezte, „tekintettel a Közel-Keleten zajló konfliktusra, az érintett ügynökségek utasítást kaptak, hogy fokozzák éberségüket a megfelelő készenlét fenntartása érdekében".

A hivatal egyben felszólította Észak-Koreát, haladéktalanul szüntesse be a rakétaindításokat, amelyeket az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait sértő provokatív cselekményeknek minősített – derült ki a közleményből.

 

Atommeghajtású óriással sokkolta a világot Észak-Korea

Sokkoló felvételeket tett közzé Észak-Korea: Kim Dzsongun bemutatta első atommeghajtású tengeralattjáróját, amely akár évekig is eltűnhet a mélyben, miközben a szakértők szerint újabb veszélyes fegyverkezési spirál indulhat el a Koreai-félszigeten.

Szenzációs képeken a Rambo módjára fegyverekkel lövöldöző koreai diktátor és lánya – galéria

Újabb katonai bemutatón jelent meg Kim Dzsongun észak-koreai vezető, aki személyesen próbálta ki az ország egyik új fejlesztésű kézifegyverét. Az eseményen ezúttal is mellette volt tinédzser lánya, Kim Dzsue, akit egyre gyakrabban látni hivatalos állami rendezvényeken.

 

