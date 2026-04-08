Észak-Korea megint lépett – percek alatt elszabadult a pánik a rakétaindítások miatt

Észak-Korea szerdán több, egyelőre azonosítatlan típusú, rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát indított keleti irányban a tenger felé – közölte a dél-koreai hadsereg, amely egy hasonló, előző napi esetről is beszámolt.

Észak-Korea újabb rakétaindítása tovább növeli a feszültséget a Koreai-félszigeten Fotó: JUNG YEON-JE / AFP

Észak-Korea rakétái 240 kilométert repültek – rendkívüli készültség lépett életbe

A hadsereg közölte, hogy reggel több azonosítatlan ballisztikus rakétát észlelt, amelyeket Észak-Korea Vonszan régiójából indítottak. A rakéták mintegy 240 kilométert repültek.

Korábban a hadsereg még arról számolt be, hogy kedden „azonosítatlan lövedéket" lőttek ki az észak-koreai főváros, Phenjan térségéből.

A dél-koreai elnöki hivatal nemzetbiztonsági hivatala rendkívüli ülést tartott a rakétaindításokat követően, és jelezte, „tekintettel a Közel-Keleten zajló konfliktusra, az érintett ügynökségek utasítást kaptak, hogy fokozzák éberségüket a megfelelő készenlét fenntartása érdekében".

A hivatal egyben felszólította Észak-Koreát, haladéktalanul szüntesse be a rakétaindításokat, amelyeket az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait sértő provokatív cselekményeknek minősített – derült ki a közleményből.

