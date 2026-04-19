Erotikus modell is részt vehetett az Északi Áramlat felrobbantásában – friss részletek!

Az Északi Áramlat felrobbantása 2022-ben az egyik legtöbb vitát kiváltó európai biztonságpolitikai ügy maradt. A gázvezetékek elleni akciót egyesek szabotázsnak, mások terrorcselekménynek tartják, miközben a hivatalos nyomozások továbbra sem zárultak le. Egy amerikai oknyomozó újságíró most új részleteket közölt a feltételezett elkövetőkről és a művelet hátteréről – írja a Bild.

Egy oknyomozó újságíró új részleteket közölt az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásáról – Fotó: HANDOUT / SWEDISH COAST GUARD

Északi Áramlat felrobbantása: ukrán elit egység a háttérben?

Bojan Pancevski, a Wall Street Journal újságírója, aki régóta követi az ügyet, új könyvében azt állítja: az Északi Áramlat felrobbantását egy ukrán elit egység tervezte és hajthatta végre. A csoport magánfinanszírozásból működött, és két, korábbi hírszerzési tapasztalattal rendelkező vezető irányította, akik az orosz gáz európai befolyását tekintették stratégiai célpontnak. A művelethez civileket is bevontak, köztük képzett búvárokat, mivel a feladat rendkívüli mélységben és komoly kockázattal zajlott. A cél egy olyan akció volt, amely geopolitikai sokkot vált ki.

Egy volt erotikus modell is részt vett a műveletben

A könyvben Pancevski egy „Freya” néven említett nő történetét is bemutatja, aki korábban Kijev éjszakai életében mozgott, és erotikus modellként is dolgozott. Fiatalon kezdett búvárkodni, ahol hamar kiderült, hogy különleges tehetséggel rendelkezik, így később bevonták a titkos műveletbe is. A háború és a turizmus visszaesése után került kapcsolatba egy hírszerzési háttérrel működő egységgel, amely felajánlotta számára a részvételt a veszélyes akcióban. Állítólag így reagált: „Hol kell aláírnom?”

Nyomozás, bizonyítékok és a jelenlegi helyzet

A német hatóságok továbbra is vizsgálják az Északi Áramlat felrobbantását, és egy ukrán csoportot gyanúsítanak. Egy feltételezett elkövetőt már Olaszországban elfogtak és kiadtak Németországnak. A nyomozás során Freya személyéről jelentős mennyiségű anyag, köztük intim fotók is előkerültek, ami kezdetben kétségeket vetett fel az azonosításával kapcsolatban. Pancevski szerint azonban a nő később katonai szerepben folytatta pályáját, és jelenleg taktikai búvárkodásra képez ki katonákat, hivatalos katonai állományban.