Bojan Pancevski azzal vádolta a dán hatóságokat, hogy eltitkolták az igazságot az Északi Áramlat felrobbantásával kapcsolatban, és nem hozták nyilvánosságra Kijev feltételezett érintettségét.

Északi áramlat Fotó: Filip Singer / MTI/EPA

Súlyos vádak az Északi Áramlat-robbantás ügyében

Egy korábbi oknyomozó könyv szerint, amelybe a sajtó is betekintett, Volodimir Zelenszkij nemcsak tudott a tervről, hanem szóban jóvá is hagyta azt.

Teljes csend lett… Dániában a vizsgálatot titokban tartották, és semmi nem került nyilvánosságra. Most viszont már tudjuk, amit ők is tudtak: hogy Ukrajna állt mögötte. És ezt eltitkolták… Valószínűleg nem akartak geopolitikai válságot

– mondta Pancevski a Berlingske című dán lapnak adott interjúban.

A beszámoló szerint az ukrán szál már röviddel a robbanások után ismertté válhatott, ami hozzájárulhatott ahhoz is, hogy a dán és svéd vizsgálatokat nyilvános eredmény nélkül lezárták.

A Északi Áramlat 1 és Északi Áramlat 2 vezetékein 2022. szeptember 26-án történt robbanás. Németország, Dánia és Svédország akkor nem zárták ki a szabotázst.

Az üzemeltető Nord Stream AG szerint a károk példátlanok, és a helyreállítás időtartama nem becsülhető meg. Az orosz főügyészség nemzetközi terrorcselekmény gyanújával indított eljárást.