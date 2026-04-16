Egyre kevesebb a mellplasztika, mutatjuk, mik a legfrissebb trendek!

A Brit Esztétikai Plasztikai Sebészek Szövetségének friss adatai alapján tavaly összesen 26 840 esztétikai műtétet végeztek az Egyesült Királyságban, ami ugyan két százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest, de még mindig jóval meghaladja a járvány előtti szintet - írja a Daily Mail.

Az esztétikai műtét ma már a férfiak körében is tudatos önfejlesztési döntés lehet. A kép illusztráció.

A természetesebb esztétikai műtétek iránt érdeklődnek a páciensek

Bár a mellnagyobbítás továbbra is a leggyakoribb beavatkozás, népszerűsége látványosan csökken. A páciensek egyre inkább elfordulnak a látványos, alakformáló műtétektől, és inkább azokat az eljárásokat részesítik előnyben, amelyek finomabb, „felfrissült” külsőt eredményeznek. Ezzel párhuzamosan nőtt a mellimplantátumok eltávolításának, valamint a mellkisebbítő műtéteknek a száma is, utóbbiak már közel azonos gyakoriságúak a nagyobbításokkal.

Az arcplasztikai beavatkozások számítanak a legnagyobb nyertesnek.

A szemhéjplasztika, az arc- és nyakfelvarrás, valamint a szemöldökemelés mind egyre népszerűbbek, különösen azok körében, akik a drámai változások helyett inkább visszafogott fiatalítást szeretnének elérni. A szemöldökplasztika például az egyik leggyorsabban terjedő trenddé vált. Eközben az egykor igen népszerű orrplasztika iránti kereslet 18 százalékkal csökkent. A szakemberek szerint ez egy szélesebb kulturális változás része, amely a túlzottan hangsúlyos, mesterséges hatású megjelenéstől való eltávolodást tükrözi. A hangsúly egyre inkább az arányos, természetes kinézeten van, amely jobban illeszkedik az aktív életmódhoz és a sportos öltözködési trendekhez.

A változás nemcsak a nők körében figyelhető meg, bár továbbra is ők veszik igénybe a beavatkozások többségét.

A férfiaknál összességében csökkent a műtétek száma, ugyanakkor náluk is az arcfiatalító kezelések kerültek előtérbe. A szemhéjplasztika például mára megelőzte az orrplasztikát, mint a legnépszerűbb férfi beavatkozás. A szakértők úgy látják, hogy a páciensek gondolkodása is átalakulóban van: a korábbi, látványos átalakítások helyett egyre inkább a „fenntartó” jellegű kezelések kerülnek előtérbe. Ebben szerepet játszik a közösségi média és a hírességek hatása is, amelyek hozzájárultak a természetesebb esztétikai eredmények elfogadottságához.