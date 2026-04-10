Csaknem meghiúsult az egész esküvő egy rossz leves miatt, a násznép mentette meg a nagy napot

Súlyos ételmérgezés tette tönkre majdnem egy menyasszony nagy napját. Az esküvőt végül a barátai és családja összefogása mentette meg – írja a People.
A 31 éves Myka La Viña az esküvője reggelén arra ébredt, hogy rosszul van: hányással és hasmenéssel küzdött, és még a vizet sem tudta magában tartani.
Myka szerint az előző este elfogyasztott kagylóleves okozhatta az ételmérgezést.
A menyasszony állapota annyira súlyos volt, hogy még a készülődés közben is folyamatosan a mosdóba kellett rohannia. Felmerült benne az is, hogy lemondja az esküvőt, de végül úgy döntött, nem teheti meg, hiszen már rengeteg pénzt költöttek rá, és több mint 200 vendég érkezett a világ különböző pontjairól.
A vendégek mentették meg az ételmérgezésben szenvedő menyasszonyt
Amikor kiderült, hogy az esküvő veszélybe került, a vendégek azonnal cselekedtek. Két orvos vendég felírta a szükséges kezelést, míg a vőlegény barátja, Ryan Hamoy, aki egy helyi gyógyszertár tulajdonosa, beszerezte a szükséges eszközöket.
A legnagyobb segítséget azonban a koszorúslányok nyújtották: öten közülük ápolók voltak. Ők infúziót adtak a menyasszonynak, hogy pótolják a folyadékot.
Bár még kábának érezte magát, végül sikerült Mykának eljutnia a templomba. Elmondása szerint folyamatosan küzdött azért, hogy ébren maradjon, miközben az oltárhoz sétált.
A lagzin a menyasszony igyekezett helytállni: még táncolt is a vendégekkel, azonban az ételmérgezés miatt nem mert enni semmit. Ennek ellenére sikerült végigcsinálnia a nagy napot.
Súlyos ételmérgezést okozhat az asztalon hagyott maradék pizza vagy rizs
Ahogy arra az Origo a napokban figyelmeztetett, nem mindegy, hogy melyik ételt meddig tároljuk a hűtőben. gondos háziasszonyok már régóta tisztában vannak azzal, mit, hogyan és – főleg – mennyi ideig tárolhatnak a hűtőszekrényben. Dr. Primrose Freestone, a Leicesteri Egyetem mikrobiológusa cikkében rávilágított az „ételmegmaradás” törvényére, azaz arra, hogy mit, és mennyi ideig tárolhatunk a hűtőben egészségünk veszélyeztetése nélkül. A pizza hidegen sem rossz, de fennáll az ételmérgezés veszélye, ha nem tartjuk szem előtt a tárolási szabályokat.
Tragédiába torkollt a családi vacsora – mérget keverhettek az ételbe
Ahogy arról az Origo már korábban beszámolt, mérgezés lehetősége miatt gyilkossági nyomozás indult Olaszországban, miután egy anya és tinédzser lánya életét vesztette egy karácsony előtti étkezést követően. Az eset kezdetben egyszerű ételmérgezésnek tűnt, azonban a későbbi vizsgálatok egészen más irányba terelték a hatóságokat.