Csaknem meghiúsult az egész esküvő egy rossz leves miatt, a násznép mentette meg a nagy napot

Súlyos ételmérgezés tette tönkre majdnem egy menyasszony nagy napját. Az esküvőt végül a barátai és családja összefogása mentette meg – írja a People.

A legrosszabb rémálom: esküvője reggelén kapott ételmérgezést a menyasszony

Fotó: Unsplash

A 31 éves Myka La Viña az esküvője reggelén arra ébredt, hogy rosszul van: hányással és hasmenéssel küzdött, és még a vizet sem tudta magában tartani.

Myka szerint az előző este elfogyasztott kagylóleves okozhatta az ételmérgezést.

A menyasszony állapota annyira súlyos volt, hogy még a készülődés közben is folyamatosan a mosdóba kellett rohannia. Felmerült benne az is, hogy lemondja az esküvőt, de végül úgy döntött, nem teheti meg, hiszen már rengeteg pénzt költöttek rá, és több mint 200 vendég érkezett a világ különböző pontjairól.

A vendégek mentették meg az ételmérgezésben szenvedő menyasszonyt

Amikor kiderült, hogy az esküvő veszélybe került, a vendégek azonnal cselekedtek. Két orvos vendég felírta a szükséges kezelést, míg a vőlegény barátja, Ryan Hamoy, aki egy helyi gyógyszertár tulajdonosa, beszerezte a szükséges eszközöket.

A legnagyobb segítséget azonban a koszorúslányok nyújtották: öten közülük ápolók voltak. Ők infúziót adtak a menyasszonynak, hogy pótolják a folyadékot.

Bár még kábának érezte magát, végül sikerült Mykának eljutnia a templomba. Elmondása szerint folyamatosan küzdött azért, hogy ébren maradjon, miközben az oltárhoz sétált.

A lagzin a menyasszony igyekezett helytállni: még táncolt is a vendégekkel, azonban az ételmérgezés miatt nem mert enni semmit. Ennek ellenére sikerült végigcsinálnia a nagy napot.

Súlyos ételmérgezést okozhat az asztalon hagyott maradék pizza vagy rizs

Ahogy arra az Origo a napokban figyelmeztetett, nem mindegy, hogy melyik ételt meddig tároljuk a hűtőben. gondos háziasszonyok már régóta tisztában vannak azzal, mit, hogyan és – főleg – mennyi ideig tárolhatnak a hűtőszekrényben. Dr. Primrose Freestone, a Leicesteri Egyetem mikrobiológusa cikkében rávilágított az „ételmegmaradás” törvényére, azaz arra, hogy mit, és mennyi ideig tárolhatunk a hűtőben egészségünk veszélyeztetése nélkül. A pizza hidegen sem rossz, de fennáll az ételmérgezés veszélye, ha nem tartjuk szem előtt a tárolási szabályokat.