Fagyizni ültek be, a mosogatást is ki kellett fizetniük

Egy ausztriai fagylaltozóban kellemetlen meglepetés ért egy turistapárt: a számlán egy olyan tétel is megjelent, amelyet nem jeleztek előre. Az éttermi felár a vendégek szerint rejtett költségként került a végösszegbe – írja a Daily Mail.
Mosogatás miatt számoltak fel éttermi felárat a turistáknak
Két alsó-ausztriai turista Bécs környékén egy népszerű fagylaltozóba tért be, ahol jegeskávét és fagylaltot rendeltek, majd az asztalnál fogyasztották el. A gond csak később, a számla ellenőrzésekor derült ki. A nyugtán az ital és a desszert mellett egy külön 1,40 eurós tétel (510 forint) is szerepelt „glass surcharge” megnevezéssel.
A vendégek rákérdeztek, mire a helyszínen azt a választ kapták: ez a mosogatás díja, mivel az edényeket meg kell tisztítani.
Ha viszont kartonpoharat használtak volna, nem lett volna külön költség. Wolfgang, az egyik turista szerint átverésről lehet szó, mivel erről nem kaptak előzetes tájékoztatást, és semmilyen kiírást nem láttak a helyiségben.
A fagylaltozó tulajdonosa ezzel szemben azt mondta, hogy a díj egy jól látható táblán szerepel a bejáratnál, és náluk nincs külön asztali árképzés: ezt a felárat minden vendégre felszámolják.
