Nagy a baj! – egyre komolyabb energiaválság jöhet Európában

Európa energiapiaca 2026 tavaszára olyan nehéz helyzetbe sodródott, amelyet sokáig elképzelhetetlennek tartottak: a kontinens egyszerre veszítette el legfontosabb vezetékes és tengeri energiaforrásainak jelentős részét. A rendszer, amely évtizedekig stabilan működött, most recseg-ropog, és egyre inkább a túlélés logikája határozza meg.

Az energiaválság egyik gyökere a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték tartós kiesése. Az ukrajnai konfliktus eszkalációja nyomán a közép-európai finomítók elvesztették legfontosabb, olcsó és kiszámítható ellátási útvonalukat. Bár az Adria-vezeték részben pótolná a kiesést, kapacitása és technológiai korlátai miatt csak félmegoldást jelent – írja a Világgazdaság.

Egyre nagyobb gondban Európa

Ezzel párhuzamosan a Közel-Keleten kialakult háborús helyzet újabb csapást mért Európa országaira. A Hormuzi-szoros lezárása – amelyen a világ olajkereskedelmének mintegy ötöde halad át – gyakorlatilag elvágta a kontinenst az öböl menti olaj- és LNG-szállítmányoktól. Ez nemcsak kínálati sokkot okozott, hanem az árakat is az egekbe lökte. A következmények már most érezhetők: üzemanyaghiány, akadozó ellátás és drágulás jellemzi a piacot. Európa súlyos dízel- és kerozinhiánnyal néz szembe.

A finomítók csökkentett üzemmódban működnek, miközben a földgáztárolók szintje aggasztóan alacsony. Bár a fűtési szezon véget ér, a valódi kihívás még csak most következik: elegendő tartalékot kellene felhalmozni a következő télre – jóval drágábban és sokkal bizonytalanabb körülmények között.

Európa ugyan az elmúlt években igyekezett diverzifikálni energiaforrásait, ám ezzel új függőségeket is kialakított. Az orosz gáz helyét részben LNG vette át, amelynek egy része éppen a most lezárt útvonalakon érkezett. A kontinens így egy válságból egy másikba sodródott. Azt már most látjuk, hogy a következő tél nagyon komoly próbatétel lesz Európa számára. Ha a Hormuzi-szoros blokádja tartóssá válik, Európának drasztikus energetikai vésztervre kell átállnia, miközben az ipari termelés a magas költségek miatt súlyos versenyhátrányba kerül.