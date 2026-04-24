Az Európai Unió kemény döntést hozott – veszélybe került a Velencei Biennálé támogatása

Az Európai Unió megszünteti vagy felfüggeszti a Velencei Biennálénak adott 2 millió eurós (733 millió forintos) támogatását, mivel a május 9-én megnyíló, 61. nemzetközi művészeti kiállítás szervezői ismét megengedték Oroszország részvételét – jelentette be csütörtökön az Európai Bizottság.

Az Európai Unió felfüggesztheti a Velencei Biennálé támogatását az orosz részvétel miatt

Határozottan elítéljük, hogy a Biennálé Alapítvány engedélyezte az orosz pavilon újbóli megnyitását”

– hangsúlyozta Thomas Regnier, a bizottság szóvivője.

Az Európai Unió döntése komoly hatással lehet a Velencei Biennálé jövőjére

Az Európai Bizottság már korábban figyelmeztette a biennálét, hogy megvonja három évre szóló támogatását, ha Oroszország - a 2022-ben Ukrajna ellen indított háborúja óta először - ismét részt vehet a nemzetközi mustrán. Regnier azt is közölte, hogy a szervezőknek 30 napjuk van, hogy megvédjék álláspontjukat az orosz visszatéréssel kapcsolatban.

A biennálé közleményében arra hivatkozott, hogy „nincs jogköre megakadályozni egy ország részvételét”, ugyanis a kiállításon minden, Olaszország által elismert ország kérheti a részvételt. Hozzáfűzték, hogy mivel az orosz kortárs művészetet bemutató pavilon Oroszország tulajdonában van, elegendő volt csak bejelentenie a részvételét. A biennálé korábban azt is leszögezte, hogy „elutasítja a kizárás vagy cenzúra minden formáját a kultúra és a művészet terén”.

A biennálé orosz részvétellel kapcsolatos döntését Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is bírálta, az olasz kulturális miniszter, Alessandro Giuli pedig felszólította a szervezőket, hogy vonják vissza a meghívást az oroszoktól.

A Velencei Biennálé kortárs művészeti kiállítás a maga nemében a világ legrégebbi és legjelentősebb rendezvénye, amelyen egy központi kiállítás mellett a részt vevő országok nemzeti pavilonjainak külön-külön rendezett kiállításai láthatók. Az idei mustrán 99 ország nemzeti pavilonját tekinthetik meg a látogatók.

A biennálé korábban nem engedett az olyan felhívásoknak, amelyek bizonyos országok - köztük Irán és Izrael - kizárását szorgalmazták a kiállításon való részvételről.

Közben a biennálé nemzetközi művészeti kiállításának öttagú zsűrije csütörtökön – Oroszországra és Izraelre utalva, de azokat meg nem nevezve – közölte, hogy a díjak odaítélésekor nem fogják figyelembe venni azoknak az országoknak a művészeit, amely országok vezetőit a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) emberiség elleni bűnökkel vádolja. Az Arany és Ezüst Oroszlán-díjakat odaítélő testület tagjai hangsúlyozták, hogy kötelességüknek érzik „az emberi jogok védelmét”, azt megbízatásuk részének tekintik. A biennálé egy külön nyilatkozatban szögezte le, hogy a zsűri teljes autonómiát és függetlenséget élvez.

Az ICC Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ellen is elfogatóparancsot adott ki. Putyint az ukrajnai gyerekek ellen elkövetett háborús bűnökkel gyanúsítják, Netanjahut pedig a gázai háború alatt elkövetett állítólagos háborús bűnök és emberiség elleni bűnök miatt.