Friss! Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

„Férfinak néznek az utcán” – kegyetlenül bántják a 193 centis nőt – videó

Megállnak utána az emberek az utcán, megbámulják. Sőt még bántó megjegyzéseket is kap a 193 centis Lizzy, ám az extrém magas hölgy fittyet hány a rosszindulatra, és büszkén vállalja megjelenését.
A 31 éves Lizzy Jade Groombridge elképesztő, 193 centiméteres magasságával szó szerint kitűnik a tömegből. Az angliai Truróból származó nő elmondása szerint nemcsak a kíváncsi tekintetekkel kell megküzdenie, hanem kifejezetten bántó kommentekkel is. Sokan például egyszerűen férfinak nézik, mások szerint „túl magas ahhoz, hogy nőies legyen” – mutatta be az extrém megjelenésű hölgyet a Sun. 

Az extrém magas, 193 centis Lizzy Jade Groombridge sok bántást kap az emberektől – Fotó: Lizzy Jade Groombridge / Facebook

Az extrém hölgy közel 20 centivel magasabb a párjánál

Lizzy párja, a 29 éves Ollie Cozza 175 centiméter magas, így jóval alacsonyabb nála – a különbség pedig még látványosabb, amikor nő magassarkút visel.

Amikor belépünk valahová, azonnal mindenki minket néz

 – magyarázta Lizzy. A pár azonban állítja: számukra ez sosem jelentett problémát, sőt.

Ollie egyáltalán nem érzi zavarónak a különbséget – sőt, kifejezetten vonzónak tartja.

Imádom, hogy ennyire feltűnő jelenség. A magabiztossága az, ami igazán megfogott benne

 – újságolta a férfi.

Lizzy szerint a magasságkülönbség játékossá teszi a kapcsolatukat, és egyedi dinamikát ad a mindennapoknak.

Kegyetlen beszólások – „óriásnak” hívják

Bár sokan pozitívan reagálnak, az interneten és az utcán is gyakran kap durva megjegyzéseket.

Volt, hogy azt mondták, férfiasnak nézek ki, vagy hogy ijesztő vagyok

 – mesélte Lizzy.

Előfordult az is, hogy idegenek megkérdőjelezték a nemét, de olyanok is akadtak, akik azt javasolták neki, keressen magasabb férfit, mert így „furcsán néznek ki együtt”.

Lizzy szerint a probléma nem az ő magassága, hanem mások bizonytalansága.

A magabiztos férfiakat ez egyáltalán nem zavarja

 – mondta. A 31 éves nő úgy véli, ha két ember szereti egymást, a magasság teljesen lényegtelen.

Még fotót is kérnek tőlük az utcán

A pár mára megszokta a figyelmet: gyakran megbámulják őket, sőt előfordul, hogy idegenek közös képet kérnek. A mindennapokban persze akadnak apró alkalmazkodások – például Lizzynek mindig le kell hajolnia egy csókhoz –, de szerintük ez teljesen természetes.

Ugyanolyan kapcsolat a miénk is, mint bárki másé. Egyszerűen szeretjük egymást 

– üzenték a világnak.

