„Férfinak néznek az utcán” – kegyetlenül bántják a 193 centis nőt – videó

A 31 éves Lizzy Jade Groombridge elképesztő, 193 centiméteres magasságával szó szerint kitűnik a tömegből. Az angliai Truróból származó nő elmondása szerint nemcsak a kíváncsi tekintetekkel kell megküzdenie, hanem kifejezetten bántó kommentekkel is. Sokan például egyszerűen férfinak nézik, mások szerint „túl magas ahhoz, hogy nőies legyen” – mutatta be az extrém megjelenésű hölgyet a Sun.
Az extrém hölgy közel 20 centivel magasabb a párjánál
Lizzy párja, a 29 éves Ollie Cozza 175 centiméter magas, így jóval alacsonyabb nála – a különbség pedig még látványosabb, amikor nő magassarkút visel.
Amikor belépünk valahová, azonnal mindenki minket néz
– magyarázta Lizzy. A pár azonban állítja: számukra ez sosem jelentett problémát, sőt.
Ollie egyáltalán nem érzi zavarónak a különbséget – sőt, kifejezetten vonzónak tartja.
Imádom, hogy ennyire feltűnő jelenség. A magabiztossága az, ami igazán megfogott benne
– újságolta a férfi.
Lizzy szerint a magasságkülönbség játékossá teszi a kapcsolatukat, és egyedi dinamikát ad a mindennapoknak.
Kegyetlen beszólások – „óriásnak” hívják
Bár sokan pozitívan reagálnak, az interneten és az utcán is gyakran kap durva megjegyzéseket.
Volt, hogy azt mondták, férfiasnak nézek ki, vagy hogy ijesztő vagyok
– mesélte Lizzy.
Előfordult az is, hogy idegenek megkérdőjelezték a nemét, de olyanok is akadtak, akik azt javasolták neki, keressen magasabb férfit, mert így „furcsán néznek ki együtt”.
Lizzy szerint a probléma nem az ő magassága, hanem mások bizonytalansága.
A magabiztos férfiakat ez egyáltalán nem zavarja
– mondta. A 31 éves nő úgy véli, ha két ember szereti egymást, a magasság teljesen lényegtelen.
Még fotót is kérnek tőlük az utcán
A pár mára megszokta a figyelmet: gyakran megbámulják őket, sőt előfordul, hogy idegenek közös képet kérnek. A mindennapokban persze akadnak apró alkalmazkodások – például Lizzynek mindig le kell hajolnia egy csókhoz –, de szerintük ez teljesen természetes.
Ugyanolyan kapcsolat a miénk is, mint bárki másé. Egyszerűen szeretjük egymást
– üzenték a világnak.
