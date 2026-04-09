Polgárháborús helyzet egy uniós tagállamban az üzemanyagárak miatt – kivezényelték a katonákat

Drogra cserélhette a milliós Fabergé-tojást, most börtönbe került

Börtönbe került az a férfi, aki egy londoni pub előtt lopott el egy kézitáskát, benne egy elképesztő értékű különlegességgel. A Fabergé-tojás és az óraszett értéke akár 2,2 millió font is lehetett, a tolvaj azonban állítólag drogra cserélte az egész zsákmányt.
Londonban, a Soho városrészben található Dog and Duck pubnál történt a lopás még 2024. november 7-én este, az ítéletet pedig 2026. április 9-én mondta ki a Southwark Crown Court. A Fabergé-tojás Rosie Dawson táskájában volt, aki munkahelyi eseményről vitte magával a ritka szettet; a rendőrség szerint a 29 éves Enzo Conticello kapott az alkalmon, majd percekkel később már a lopott bankkártyákat is megpróbálta használni – számolt be a The Guardian.

Drogre cserélhette a milliós smaragdberakásos Fabergé-tojást és a hozzá tartozó órakészletet, most börtönbe került - This handout photo release by New Zealand Police on December 5, 2025 shows an officer displaying a recovered diamond-encrusted green Fabergé egg in Auckland after keeping a six-day watch over the thief accused of swallowing it.
Drogra cserélhette a milliós smaragdberakásos Fabergé-tojást és a hozzá tartozó órakészletet, most börtönbe került (A képen amelyet az új-zélandi rendőrség 2025. december 5-én adott ki, egy rendőrt ábrázol, aki egy gyémántokkal kirakott zöld Fabergé-tojást mutat be Aucklandben, miután hat napon át figyelte a tolvajt, akit azzal vádolnak, hogy lenyelte a tojást)
Fotó: HANDOUT / NEW ZEALAND POLICE

A Fabergé-tojás egy kézitáskából tűnt el

A bíróságon elhangzott, hogy a Givenchy táskában nemcsak a drága ékszerszett volt, hanem laptop, AirPods, bankkártyák, sminkek és más személyes tárgyak is. 

A legnagyobb értéket azonban a smaragdberakásos Fabergé-tojás és az ahhoz tartozó óra képviselte, amely a Craft Irish Whiskey Company tulajdona volt.

Drogszerzés lett a motiváció

Az ügyészség szerint a tolvaj „könnyű pénzt” akart, a zsákmányt pedig drogvásárlás miatt adta tovább. 

A bíróság végül két év három hónap börtönbüntetésre ítélte, miután lopás és három rendbeli csalás miatt is bűnösnek vallotta magát.

A különleges kincs máig nem került elő

A hatóságok közlése szerint a Fabergé-tojást és az órát azóta sem találták meg. A Met Police szerint mindössze hét ilyen szett létezik a világon, és közülük három már 1,5 és 2,2 millió font (~ 650  és 950 millió forint) közötti összegért kelt el.

Milliókat érő tojást tojt egy férfi, hat napig szenvedett

Egy férfi lenyelt egy több millió forint értékű ékszert egy aucklandi ékszerüzletben. Az 1983-ban készített Fabergé-tojásra hat napot várt a rendőrség, mire átment a tolvaj szervezetén.

Eladták a világhírű Fabergét – nem semmi összegért cserélt gazdát

A világ egyik legismertebb ékszermárkája, új fejezetet nyit történetében: 50 millió dollárért adták el egy technológiai befektetőnek. A legendás cég, a Fabergé az orosz cári húsvéti tojásairól vált világhírűvé.

 

 

