Drogra cserélhette a milliós Fabergé-tojást, most börtönbe került

Londonban, a Soho városrészben található Dog and Duck pubnál történt a lopás még 2024. november 7-én este, az ítéletet pedig 2026. április 9-én mondta ki a Southwark Crown Court. A Fabergé-tojás Rosie Dawson táskájában volt, aki munkahelyi eseményről vitte magával a ritka szettet; a rendőrség szerint a 29 éves Enzo Conticello kapott az alkalmon, majd percekkel később már a lopott bankkártyákat is megpróbálta használni – számolt be a The Guardian.
A Fabergé-tojás egy kézitáskából tűnt el
A bíróságon elhangzott, hogy a Givenchy táskában nemcsak a drága ékszerszett volt, hanem laptop, AirPods, bankkártyák, sminkek és más személyes tárgyak is.
A legnagyobb értéket azonban a smaragdberakásos Fabergé-tojás és az ahhoz tartozó óra képviselte, amely a Craft Irish Whiskey Company tulajdona volt.
Drogszerzés lett a motiváció
Az ügyészség szerint a tolvaj „könnyű pénzt” akart, a zsákmányt pedig drogvásárlás miatt adta tovább.
A bíróság végül két év három hónap börtönbüntetésre ítélte, miután lopás és három rendbeli csalás miatt is bűnösnek vallotta magát.
A különleges kincs máig nem került elő
A hatóságok közlése szerint a Fabergé-tojást és az órát azóta sem találták meg. A Met Police szerint mindössze hét ilyen szett létezik a világon, és közülük három már 1,5 és 2,2 millió font (~ 650 és 950 millió forint) közötti összegért kelt el.
