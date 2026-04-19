fájdalomcsillapítók

A népszerű fájdalomcsillapítók más gyógyszerrel keveredve halálos méreggé válnak

5 órája
Olvasási idő: 4 perc
Egy friss kutatás szerint bizonyos gyógyszerek együttes szedése komoly kockázatokat hordozhat. Különösen igaz ez a fájdalomcsillapítóként alkalmazott gabapentinoidokra, amelyek más gyógyszerekkel kombinálva veszélyesek lehetnek.
Több millió ember szed széles körben felírt fájdalomcsillapítókat, és akaratlanul is kiteheti magát a gyógyszermérgezés veszélyének – figyelmeztetnek kutatók. A University College London vizsgálata arra figyelmeztet, hogy sok beteg nincs tisztában a fajdalomcsillapítók okozta kockázatokkal írja a Daily Mail.

Fájdalomcsillapító: ezekkel a szerekkel együtt növeli a mérgezés esélyét

A kutatás kimutatta, hogy a gabapentinoidok és benzodiazepinek együttes szedése jelentősen növeli a gyógyszermérgezés miatti kórházi kezelés esélyét.

 Az opioidokkal való kombináció szintén emeli a kockázatot, bár kisebb mértékben. 

A vizsgálat során több mint 16 ezer beteg adatait elemezték egy évtizeden keresztül. A résztvevők közel 90 százaléka kapott opioidot is a gabapentinoid mellé. Több mint felük benzodiazepint is szedett ugyanebben az időszakban. 

A gyógyszermérgezés tünetei enyhétől egészen életveszélyes állapotig terjedhetnek. 

Bár a gabapentinoidokat gyakran biztonságosabb alternatívának tartják, mégis komoly mellékhatásokkal járhatnak. A kutatók hangsúlyozzák, hogy az orvosoknak körültekintően kell felírniuk ezeket a szereket. A betegeknek pedig fontos tisztában lenniük azzal, milyen gyógyszereket kombinálnak egymással.

Fájdalomcsillapító kalauz

A fájdalomcsillapítók széles választéka áll rendelkezésre, de nem minden hatóanyag alkalmas minden típusú fájdalom enyhítésére. Az olyan szerek, mint az ibuprofen, a naproxen, az acetilszalicilsav vagy a paracetamol eltérő módon hatnak, és különböző előnyökkel, illetve kockázatokkal járnak. Cikkünkből kiderül mikor melyik ajánlott.

 

Egy fájdalomcsillapító, ami többet árt, mint használ

Egy új kutatás szerint a tramadol nevű fájdalomcsillapító alig enyhíti a krónikus fájdalmat, miközben komoly mellékhatásokkal járhat. A vizsgálatok alapján a gyógyszert szedők körében gyakoribbak voltak a szív- és érrendszeri problémák, valamint más kellemetlen tünetek is.

 

 

