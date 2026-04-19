A népszerű fájdalomcsillapítók más gyógyszerrel keveredve halálos méreggé válnak

Több millió ember szed széles körben felírt fájdalomcsillapítókat, és akaratlanul is kiteheti magát a gyógyszermérgezés veszélyének – figyelmeztetnek kutatók. A University College London vizsgálata arra figyelmeztet, hogy sok beteg nincs tisztában a fajdalomcsillapítók okozta kockázatokkal – írja a Daily Mail.

Fájdalomcsillapító: nem mindegy, mikor melyikhez nyúlunk és mit szedünk még mellette

Fájdalomcsillapító: ezekkel a szerekkel együtt növeli a mérgezés esélyét

A kutatás kimutatta, hogy a gabapentinoidok és benzodiazepinek együttes szedése jelentősen növeli a gyógyszermérgezés miatti kórházi kezelés esélyét.

Az opioidokkal való kombináció szintén emeli a kockázatot, bár kisebb mértékben.

A vizsgálat során több mint 16 ezer beteg adatait elemezték egy évtizeden keresztül. A résztvevők közel 90 százaléka kapott opioidot is a gabapentinoid mellé. Több mint felük benzodiazepint is szedett ugyanebben az időszakban.

A gyógyszermérgezés tünetei enyhétől egészen életveszélyes állapotig terjedhetnek.

Bár a gabapentinoidokat gyakran biztonságosabb alternatívának tartják, mégis komoly mellékhatásokkal járhatnak. A kutatók hangsúlyozzák, hogy az orvosoknak körültekintően kell felírniuk ezeket a szereket. A betegeknek pedig fontos tisztában lenniük azzal, milyen gyógyszereket kombinálnak egymással.