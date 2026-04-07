Farkas sebesített meg egy kisgyermeket az állatkertben

Hersheyben, Pennsylvaniában, 2026. április 5-én erősítette meg a ZooAmerica North American Wildlife Park, hogy az előző napon egy kisgyermek megsérült a farkas kifutójánál – számolt be a HuffPost.

Farkas sebesített meg egy kisgyermeket ebben a pennsylvaniai állatkertben

Az állatkert közlése szerint a gyermek nem jutott be magába az élőhelybe, de a külső kerítés alatt átbújt, majd benyúlt a fémkerítésen, ekkor az egyik farkas hozzáért a kezéhez. A sérüléseket enyhének nevezték, az állatkert pedig hangsúlyozta, hogy az állat viselkedése természetes reakció volt, és nem agressziónak minősült.

A hivatalos tájékoztatás szerint a kifutóknál több biztonsági réteg, jól látható jelzések és korlátok vannak, a látogatóknak pedig a kijelölt területeken kell maradniuk, a gyerekeket pedig szorosan felügyelniük kell. A park honlapja szerint az állatkertben három szürke farkas él.

A People beszámolója szerint a gyermek szülei ellen eljárás indult, mert a hatóságok szerint a kisgyermeket felügyelet nélkül hagyták.