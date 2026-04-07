J. D. Vance Budapesten – komoly üzenetet hoz Washingtonból

Pennsylvania

Farkas sebesített meg egy kisgyermeket az állatkertben

10 perce
Olvasási idő: 4 perc
Kisebb sérüléseket szenvedett egy kisgyermek az Egyesült Államokban, miután kapcsolatba került egy farkassal egy állatkertben. A farkas egy pennsylvaniai vidámpark állatkertjében sebesítette meg a gyermeket, miután az a kerítés alá bújva benyúlt a kifutóhoz.
Pennsylvaniaállatkertfarkastámadás

Hersheyben, Pennsylvaniában, 2026. április 5-én erősítette meg a ZooAmerica North American Wildlife Park, hogy az előző napon egy kisgyermek megsérült a farkas kifutójánál – számolt be a HuffPost.

Farkas sebesített meg egy kisgyermeket ebben a pennsylvaniai állatkertben
Farkas sebesített meg egy kisgyermeket ebben a pennsylvaniai állatkertben
Fotó: James Capaldi By Jim, the Photographer - https://www.flickr.com/photos/jcapaldi/9525850880/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92545602 / Wikipedia

Az állatkert közlése szerint a gyermek nem jutott be magába az élőhelybe, de a külső kerítés alatt átbújt, majd benyúlt a fémkerítésen, ekkor az egyik farkas hozzáért a kezéhez. A sérüléseket enyhének nevezték, az állatkert pedig hangsúlyozta, hogy az állat viselkedése természetes reakció volt, és nem agressziónak minősült.

A farkas természetes módon reagált
A farkas természetes módon reagált
Fotó: WHTM - abc27News / YouTube / Képkivágás

Farkas sebesített meg egy kisgyermeket

A hivatalos tájékoztatás szerint a kifutóknál több biztonsági réteg, jól látható jelzések és korlátok vannak, a látogatóknak pedig a kijelölt területeken kell maradniuk, a gyerekeket pedig szorosan felügyelniük kell. A park honlapja szerint az állatkertben három szürke farkas él.

A People beszámolója szerint a gyermek szülei ellen eljárás indult, mert a hatóságok szerint a kisgyermeket felügyelet nélkül hagyták. 

