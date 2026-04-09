Farkas szökött el az állatkertből – már a katonaságot is bevetették

Egy fiatal hím farkas megszökött a dél-koreai Daejeon O World szafariparkból, a hatóságok már második napja próbálják elfogni az állatot. Az eső és a nehéz terep komoly akadályt jelent a keresés során – írja a Korea Herald.

A rendőrök, tűzoltók, katonai egységek, különleges alakulatok, vadászok és kutyák közösen próbálják visszajuttatni a szabadon kóborló farkast az állatkerti kifutóba.

Éjszakánként hőkamerákkal pásztázzák a közeli dombokat, de a farkas mozgása megnehezíti a nyomon követést.

A hatóságok hangsúlyozzák, hogy az első 48 óra kritikus a biztonságos elfogáshoz, és bár a nyugtató lövések leadása az elsődleges módszer, szükség esetén drasztikusabb lépések is szóba jöhetnek.

Az eset komoly aggodalmat váltott ki az állatkert biztonsági intézkedéseivel kapcsolatban, különösen a 2018-as incidens fényében, amikor egy puma szökött meg ugyanitt, és végül elaltatták a keresés során.