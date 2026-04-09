Hatalmas lebukás! Magyar Péterről újabb felvétel szivárgott ki – videó

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
farkas

Farkas szökött el az állatkertből – már a katonaságot is bevetették

13 perce
Olvasási idő: 4 perc
Rendőrök, katonák és kutyák vonultak ki a Daejeon dombjaira, hogy elfogják a szabadon kóborló állatot. A farkas szökése komoly aggodalmat váltott ki a városban.
farkasszafariparkszökésállatkert

Egy fiatal hím farkas megszökött a dél-koreai Daejeon O World szafariparkból, a hatóságok már második napja próbálják elfogni az állatot. Az eső és a nehéz terep komoly akadályt jelent a keresés során – írja a Korea Herald.

A hatóságok már második napja próbálják elfogni a szökött farkast – Fotó: - / YONHAP

Szökött állatkerti farkast keresnek Daejeonban

A rendőrök, tűzoltók, katonai egységek, különleges alakulatok, vadászok és kutyák közösen próbálják visszajuttatni a szabadon kóborló farkast az állatkerti kifutóba. 

Éjszakánként hőkamerákkal pásztázzák a közeli dombokat, de a farkas mozgása megnehezíti a nyomon követést.

A hatóságok hangsúlyozzák, hogy az első 48 óra kritikus a biztonságos elfogáshoz, és bár a nyugtató lövések leadása az elsődleges módszer, szükség esetén drasztikusabb lépések is szóba jöhetnek.

Az eset komoly aggodalmat váltott ki az állatkert biztonsági intézkedéseivel kapcsolatban, különösen a 2018-as incidens fényében, amikor egy puma szökött meg ugyanitt, és végül elaltatták a keresés során.

Vérfagyasztó támadás: farkas harapott meg egy nőt a belvárosban

Ahogy az Origo korábban beszámolt róla, hétfő este Hamburgban egy nőre rátámadt egy vadállat, és meg is sebesítette. A beszámolók szerint egy farkas harapta meg az áldozatot, akinek állapotáról egyelőre nem árultak el részleteket.

 

Sokkoló állatkerti ügy: minden farkast elaltattak

Súlyos döntést hozott egy brit állatpark, amely az egész országban heves reakciókat váltott ki. A hatóságok szerint a farkasállomány teljes kiirtása „az utolsó lehetőség” volt, miután kezelhetetlenné vált az agresszió az állatok között.

 

 

