Megszökött egy farkas az állatkertből, rémhírek terjednek

A szökést követően nagyszabású kutatóakció indult: több mint 300 tűzoltó, rendőr és katona, valamint drónok és hőkamerák próbálták felkutatni az farkast. Bár kezdetben többször is észlelték a közelben, Neukgu rendre eltűnt a keresők elől. Egy alkalommal például épp akkor vesztették szem elől, amikor a drón akkumulátorát cserélték - írja a BBC.

A farkas megtalálására valóságos mozgalom indult.

A farkas igazi szimbólummá vált

A fordulatokban gazdag hajtóvadászat hétfő este új lendületet kapott, amikor egy bejelentés szerint a farkast egy közeli hegyen látták. Egy, a közösségi médiában terjedő videó is megerősítette a hírt: a felvételen egy sötétben mozgó állat látható, amely egy autó fényszórójának fényében fut az úton. A hatóságok azonnal újabb akciót indítottak, ám Neukgu ismét nyomtalanul eltűnt. A keresés nemcsak a hatóságokat, hanem a lakosságot is megmozgatta. Számos bejelentés érkezett, köztük téves riasztások is: gyerekek kutyákat néztek farkasnak, egy lakos pedig saját farkaskutyájával próbált segíteni a keresésben.

A zűrzavart tovább fokozta egy széles körben terjedő fotó, amelyről később kiderült, hogy mesterséges intelligencia által generált hamisítvány.

A történet érzékeny emlékeket is felidézett: 2018-ban ugyanebből az állatkertből szökött meg egy puma, amelyet végül lelőttek. Sokan attól tartanak, hogy Neukgu is hasonló sorsra juthat, bár a közvélemény és a vezetők is inkább a biztonságos befogásban bíznak. Állatvédő szervezetek élesen bírálták az esetet, szerintük a szökés mögött a létesítmény hiányosságai és a nem megfelelő működtetés állhat. Úgy vélik, elfogadhatatlan, hogy egy állat élete veszélybe kerül ilyen körülmények miatt. Közben Neukgu szinte jelképpé vált: a közösségi médiában „a szabadság farkasaként” emlegetik, sőt, egy róla elnevezett mémkriptopénz is megjelent, amely rövid idő alatt jelentős forgalmat generált.

A fiatal farkas egyébként egy tenyésztési program része, amely a Koreai-félszigeten egykor őshonos, mára vadon kihaltnak tekintett farkas visszatelepítését célozza. Éppen ezért különösen kérdéses, mennyire képes túlélni a természetben: fogságban nőtt fel, vadászati tapasztalata alig van. A hatóságok jelenleg is folytatják a keresést, miközben az állatkert hangszóróin farkasüvöltést játszanak le, remélve, hogy ezzel visszacsábíthatják az állatot. A legutóbbi felvételeken Neukgu az erdőben látható, amint nyugodtan pihen az avarban – egyelőre szabadon.

A történet kimenetele továbbra is bizonytalan, de egy dolog biztos: egyetlen farkas még soha nem tartotta ilyen izgalomban az országot.

