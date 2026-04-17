Filmbe illő hajtóvadászat: végül így fogták el a szökött farkast – videó

A két éves Neukgu egy daejeoni állatkertből szökött meg, és azóta több alkalommal is a hatóságok nyomára bukkantak, ám mindig sikerült megszöknie. A farkas keresésében több száz szakember vett részt, drónokkal és különféle eszközökkel próbálták befogni – számolt be a BBC.

A farkas befogásának pillanatai

Épségben megúszta a kalandot a szökött farkas

A farkast végül egy autópálya közelében találták meg, ahol 20 méteres távolságból altatólövedékkel lőtték meg. A beszámolók szerint az állat rendkívül gyorsan mozgott, ezért folyamatosan drónnal követték, míg hat percen belül stabil állapotba került.

A befogást követően orvosi vizsgálatnak vetették alá, amely során kiderült, hogy Neukgu nem veszített jelentős súlyt, és valószínűleg talált magának táplálékot a szabadban. A szakemberek egy horgot is találtak a gyomrában, amelyet endoszkópos beavatkozással eltávolítottak.

#어서와늑구야



우리 늑구

안전하게 돌아왔어요

맥박도 체온도 모두 정상!!!



늑구를 안전하게

데려오기 위해 수고해주신

모든 분들께 감사드립니다



늑구 안전을 걱정하며

응원해주신 분들도

모두 모두 감사합니다



늑구 생포 영상 공유합니다 pic.twitter.com/A9lq5VwOXx — 대전광역시 (@DreamDaejeon) April 16, 2026

Az állat egy olyan program része, amely a Koreai-félszigeten egykor őshonos, mára a vadonban kihalt koreai farkas visszatelepítését célozza. Korábban többen attól tartottak, hogy a fogságban nevelkedett állat nem lenne képes túlélni a természetben.

Állatvédők amiatt is aggódtak, hogy a befogás során esetleg elpusztítják, ahogyan az 2018-ban egy másik szökött nagymacska esetében történt. Végül azonban Neukgut sértetlenül sikerült visszajuttatni az állatkertbe.

