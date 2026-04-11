fehérje

Vigyázat: ezt sokan veszik, mégis károsítja a hajat

31 perce
Olvasási idő: 6 perc
Egyre népszerűbbek azok a hajápolási termékek, amelyek fehérjével ígérnek erősebb, egészségesebb hajkoronát. A szakértők azonban arra figyelmeztetnek: a túlzásba vitt fehérjehasználat többet árthat, mint használ.
A jelenséget „fehérjetúlterhelésnek” nevezik, és nem az elfogyasztott tápanyagokhoz, hanem a hajra felvitt kozmetikumokhoz köthető. Bár a fehérje valóban kulcsszerepet játszik a haj szerkezetének fenntartásában, túlzott mennyiségben épp az ellenkező hatást válthatja ki: a haj merevvé, szárazzá és törékennyé válhat - írja a huffpost.

fehérje
Nem érdemes a túlzott fehérjehasználat a kozmetikumoknál. A kép illusztráció. Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

 

Szakértők figyelmeztetenek a fehérje káros hatásaira a hajápolás terén

 

A hajszálak fő alkotóeleme a keratin, amely megfelelő állapotban rugalmasságot és fényt biztosít. Ha azonban túl sok fehérje rakódik le a haj felszínén, ez az egyensúly felborul. A szakértők szerint ilyenkor a haj „szalmaszerűvé” válik, könnyen gubancolódik, statikussá válik, és hajlamosabb lesz a töredezésre. A probléma gyakran ott is jelentkezik, ahol egyébként a haj erősebb, például a hajtöveknél. A fehérjetúlterhelést nem mindig könnyű megkülönböztetni az egyszerű szárazságtól, de van egy fontos különbség: a rugalmasság. 

Míg a száraz haj nedvesség hatására általában visszanyeri puhaságát, a túl sok fehérjével kezelt haj még kondicionálás után is merev marad, és könnyen eltörik.

Egy egyszerű otthoni próba segíthet: ha egy nedves hajszálat finoman megnyújtva az azonnal elszakad, az túlterhelésre utalhat. Különösen veszélyeztetettek azok, akik gyakran vetik alá hajukat vegyi kezeléseknek, például szőkítésnek, festésnek vagy dauernek. Ezek az eljárások károsítják a haj külső védőrétegét, így a haj porózusabbá válik, és könnyebben szívja fel a különféle anyagokat, köztük a fehérjét is. Hasonló hatással lehet a rendszeres hőkezelés, az UV-sugárzás vagy a légszennyezés. A szakértők hangsúlyozzák: a sérült hajnak nem csupán fehérjére van szüksége, hanem kiegyensúlyozott ápolásra, amely nedvességet és lipideket is biztosít. 

A kizárólag erősítőként hirdetett termékek túlzott használata tovább ronthatja a haj állapotát.

A fehérjetúlterhelés ráadásul megtévesztő lehet, mivel fokozhatja a hajhullás érzetét. Valójában sok esetben nem a hajhagymákból kihulló szálakról van szó, hanem a haj középső részén bekövetkező töredezésről, amely rövidebb, elvékonyodó hajszálakat eredményez.

A probléma azonban többnyire visszafordítható. A szakértők első lépésként azt javasolják, hogy ideiglenesen mellőzzük a fehérjetartalmú termékeket, és helyettük hidratáló készítményekre váltsunk. Fontos a rendszeres, de kíméletes tisztítás is, hogy a felhalmozódott anyagok eltávozzanak a hajról. Miután a haj visszanyeri rugalmasságát és puhaságát, a fehérjét tartalmazó termékek fokozatosan visszavezethetők a rutinba. A kulcs az egyensúly: a szakértők szerint a haj egészsége nem a minél több hatóanyagon, hanem a megfelelő arányokon múlik. Korábban az Origo arról is írt, hogy milyen gyakran kell hajat mosni.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról