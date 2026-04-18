Életveszélyben lehet Lukasenko - megrázó hír érkezett

A Fehéroroszország körüli helyzet ismét feszültté vált, miután Volodimir Zelenszkij arról beszélt, hogy Oroszország megpróbálhatja bevonni az országot a háborúba.

Fehéroroszország határán nő a katonai aktivitás

Az ukrán elnök szerint hírszerzési információk alapján a fehérorosz határ mentén fokozódik a katonai aktivitás: új utak épülnek Ukrajna irányába, és tüzérségi állásokat is kialakítanak.

Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy Kijev szerint Moszkva „ismét megpróbálhatja belerángatni Fehéroroszországot a háborúba”, ezért Ukrajna figyelmeztette a minszki vezetést, hogy készen áll megvédeni a függetlenségét.

Venezuela példájával üzent

Az ukrán elnök beszédében külön kitért a venezuelai eseményekre is, amikor az Egyesült Államok elfogta Nicolás Madurot.

Zelenszkij szerint ezek az események figyelmeztetésként szolgálhatnak Fehéroroszország számára:

a hibás döntéseknek komoly következményei lehetnek.

A kijelentések azt jelzik, hogy a fehérorosz háború lehetősége ismét napirendre került, ami jelentősen kiszélesítheti a konfliktust, és újabb frontot nyithat Ukrajna északi határán.