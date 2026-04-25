Most kiderül, hogy mennyire ártalmasak a fejhallgatók

A szakértők szerint a válasz árnyaltabb, mint gondolnánk. A legfontosabb megállapítás, hogy a fülünk számára nem az számít, honnan érkezik a hang. Legyen szó hangszóróról, televízióról vagy fejhallgatóról, a hatás alapvetően ugyanaz. A kulcstényező nem az eszköz, hanem a hangerő és az expozíció időtartama - írja a Huffington Post.

A fejhallgatók a mindennapjaink részévé váltak.

A fejhallgató a káros vagy a hangerő?

A probléma akkor kezdődik, amikor a hang túl erős vagy túl hosszú ideig éri a fület. A szakemberek ezt „hangdózisnak” nevezik, amely a hangerő és az idő együtteséből áll össze. Minél hangosabb egy hang, és minél tovább hallgatjuk, annál nagyobb a kockázata a maradandó halláskárosodásnak. A fejhallgatók ugyanakkor bizonyos helyzetekben mégis nagyobb veszélyt jelenthetnek. Mivel közvetlenül a fül közelében szólalnak meg, egy hirtelen magas hangerő – például ha egy alkalmazás túl hangosra van állítva – intenzívebb terhelést jelenthet a hallószerv számára. Hasonló probléma jelentkezik zajos környezetben is: sokan ilyenkor ösztönösen feljebb tekerik a hangerőt, hogy elnyomják a külső zajokat.

Erre kínál megoldást a zajszűrő technológia, amely segít csökkenteni a környezeti zajokat, így alacsonyabb hangerő mellett is élvezhető marad a hang.

A szakértők szerint ez az egyik leghatékonyabb módja a hallás védelmének a mindennapokban. A számok is iránymutatást adnak. A kutatások szerint a 70 decibel körüli hangerő – amely egy átlagos beszélgetésnek felel meg – még biztonságosnak tekinthető. Ezzel szemben a tartósan 85 decibel feletti zaj már hallásvédelmet igényelhet. Bár a pontos értékek érzékelése nem mindig egyszerű, ma már számos okoseszköz és alkalmazás figyelmeztet a túl magas hangerőre.

A halláskárosodás alattomosan, fokozatosan alakul ki.

Nem egyik napról a másikra jelentkezik, ezért különösen fontos figyelni az intő jelekre. Ilyen lehet a fülzúgás, a fülben jelentkező teltségérzet vagy a hallás romlása. Ezek megjelenésekor érdemes szakemberhez fordulni, mivel a korai felismerés kulcsfontosságú.

With your earbuds at full volume, you can permanently damage your hearing in just 30 minutes. But it’s not only your ears it can hurt. https://t.co/bkCfF57u7D pic.twitter.com/v48YCqSQPj — WebMD (@WebMD) April 12, 2026

Összességében tehát a fejhallgató önmagában nem ellenség. A kockázatot az jelenti, ha túl hangosan és túl sokáig használjuk. A tudatos hangerő-beállítás, a zajszűrés alkalmazása és a rendszeres odafigyelés azonban segíthet megőrizni hallásunk egészségét hosszú távon is.