Titokzatos kamerák a gyárakban – így tanulhatja meg az AI az emberi munkát

Az elmúlt napokban hatalmas figyelmet kaptak azok a videók, amelyekben indiai varrodák dolgozói fejre szerelt kamerával végzik napi feladataikat. A fejkamerás gyári munka jelensége gyorsan bejárta a közösségi médiát, és komoly vitát indított el a technológia valódi céljáról – írja az News18.

Fejkamerás gyári munka: a dolgozók mozdulatait rögzítő felvételek komoly vitát indítottak el az AI betanítás miatt Fotó: TikTok/robotics

Fejkamerás gyári munka – mire használhatják a felvételeket?

A felvételeken jól látható, ahogy a munkások varrnak, szabnak és kezelik az anyagokat, miközben a kamera első személyű nézetből rögzíti minden mozdulatukat. Ez az úgynevezett „első személyű videó adatgyűjtés” sokak szerint nem véletlen, és akár az AI betanítása gyári munkával folyamat része is lehet.

A szakértők szerint az ilyen típusú videók rendkívül értékesek lehetnek a mesterséges intelligencia fejlesztésében. Az úgynevezett „egocentrikus adatok” segítségével a rendszerek pontosan megtanulhatják, hogyan dolgoznak az emberek valós környezetben.

Workers in Indian factories are being fitted with head cameras to capture how real tasks are done from a human point of view. That footage can then be used to train robotics AI, giving machines access to the kind of real-world movement data that is hard to recreate in a lab. It is a glimpse at how the next wave of robots may be built, not just in research labs, but on the movements of human workers already doing the job.

Ez azt jelenti, hogy a munkások fejre szerelt kamera nemcsak dokumentál, hanem akár a jövő automatizált gyártási folyamatait is megalapozhatja. A kritikusok szerint ez hosszú távon az emberi munka kiváltásához vezethet.

Félelem vagy túlreagálás?

Bár sokan azonnal riadót fújtak, mások szerint a helyzet nem ennyire drámai. Elképzelhető, hogy a felvételek csupán minőségellenőrzési, oktatási vagy hatékonyságnövelési célokat szolgálnak.

Az viszont biztos, hogy az indiai gyár dolgozók kamerával típusú megoldások egyre gyakoribbak, és a technológia fejlődésével egyre több iparágban jelenhetnek meg.

