Titokzatos kamerák a gyárakban – így tanulhatja meg az AI az emberi munkát

Az elmúlt napokban hatalmas figyelmet kaptak azok a videók, amelyekben indiai varrodák dolgozói fejre szerelt kamerával végzik napi feladataikat. A fejkamerás gyári munka jelensége gyorsan bejárta a közösségi médiát, és komoly vitát indított el a technológia valódi céljáról – írja az News18.
Fejkamerás gyári munka – mire használhatják a felvételeket?
A felvételeken jól látható, ahogy a munkások varrnak, szabnak és kezelik az anyagokat, miközben a kamera első személyű nézetből rögzíti minden mozdulatukat. Ez az úgynevezett „első személyű videó adatgyűjtés” sokak szerint nem véletlen, és akár az AI betanítása gyári munkával folyamat része is lehet.
A szakértők szerint az ilyen típusú videók rendkívül értékesek lehetnek a mesterséges intelligencia fejlesztésében. Az úgynevezett „egocentrikus adatok” segítségével a rendszerek pontosan megtanulhatják, hogyan dolgoznak az emberek valós környezetben.
Ez azt jelenti, hogy a munkások fejre szerelt kamera nemcsak dokumentál, hanem akár a jövő automatizált gyártási folyamatait is megalapozhatja. A kritikusok szerint ez hosszú távon az emberi munka kiváltásához vezethet.
Félelem vagy túlreagálás?
Bár sokan azonnal riadót fújtak, mások szerint a helyzet nem ennyire drámai. Elképzelhető, hogy a felvételek csupán minőségellenőrzési, oktatási vagy hatékonyságnövelési célokat szolgálnak.
Az viszont biztos, hogy az indiai gyár dolgozók kamerával típusú megoldások egyre gyakoribbak, és a technológia fejlődésével egyre több iparágban jelenhetnek meg.
