Véget ért a Nemzeti Petíció: elsöprő erejű üzenet Brüsszelnek

turista

Felakasztva találtak egy ausztrál turistát Balin

Tragikus körülmények között vesztette életét egy ausztrál turista Bali egyik népszerű üdülőövezetében, miután a barátnőjével veszekedett. A férfi felakasztva lógott a szálloda erkélyén.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A 30 éves férfi – akit a hatóságok a JRTC kezdőbetűkkel azonosítottak – egy seminyaki hotelben tartózkodott partnerével, ahová még szombaton jelentkeztek be, és szerdán tervezték a távozást. A végzetes éjszakát megelőzően a pár egy közeli bárban szórakozott, majd a férfi a hajnali órákban tért vissza a szállásra. Az áldozatot hajnalban felakasztva találták a szálloda erkélyén – írja a Daily Mail.

felakasztva
A felakasztott férfi még élt, amikor megtalálták, azonban a kórházban életét vesztette. .A kép illusztráció. Fotó: FRILET PATRICK / HEMIS.FR / hemis.fr

Felakasztva találták a férfit

Szemtanúk beszámolói szerint a pár között heves vita alakult ki a szobában. A rendőrségi információk alapján a férfi ezt követően az erkélyen maradt, míg partnere az ágyban aludt el. A nő hajnalban, körülbelül 4:15-kor ébredt fel, és amikor ellenőrizni akarta a férfit, sokkoló látvány fogadta: JRTC-t egy lepedővel a nyaka körül, az erkélyről lógva találta meg. Azonnal értesítette a szálloda személyzetét, akik mentőt hívtak a helyszínre. A kiérkező mentők még életben találták a férfit, ám eszméletlen állapotban szállították a denpasari Siloam kórházba. 

Az orvosok minden erőfeszítése ellenére a turista néhány órával később, reggel 8 óra körül elhunyt.

A helyi rendőrség megerősítette, hogy az eset körülményeit jelenleg is vizsgálják, és egyelőre nem zárták ki egyik lehetséges forgatókönyvet sem. 

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 


 

 

