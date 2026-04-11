Ezeken a helyeken kezdődik a legtöbb házasságon kívüli viszony – erre senki nem számított

A legtöbben azt gondolják, a titkos viszonyok a szórakozóhelyeken alakulnak ki, ahol a kísértés nyilvánvaló. Pedig a félrelépés gyakran olyan hétköznapi helyeken kezdődik, ahol senki sem számít rá.
A félrelépés minden házasságban komoly törést okozhat, és sokszor nem az egyéjszakás kalandok a legkárosabbak, hanem azok a viszonyok, amelyek hónapokig vagy évekig tartanak. De vajon hol kezdődnek a félrelépések a leggyakrabban? A statisztikák sokakat meglephetnek – írja a Bloom Law Office.

A statisztikák szerint meglepő helyeken kezdődik a legtöbb félrelépés
A statisztikák szerint meglepő helyeken kezdődik a legtöbb félrelépés

Félrelépés munkahelyen, edzőteremben és még a templomban is

A felmérések szerint a legtöbb titkos viszony munkahelyen indul. A közös projektek iránti szenvedély, a kollégával vagy főnökkel szembeni közös bosszúság, valamint a munkahelyi udvarias, jól öltözött megjelenés mind megteremti a félrelépés lehetőségét. 

Az edzőterem a második leggyakoribb hely, ahol viszonyok alakulhatnak ki.

Itt nem az edzőtársi kapcsolatok a jellemzőek, hanem a kliens és a személyi edző közötti fizikai és érzelmi támogatás. Az edzés okozta endorfinlöket és a testre fordított figyelem gyorsan érzelmi kötődést hozhat létre.

A közösségi média szintén szerepel a listán, bár csak a harmadik helyen. Ritkán fordul elő, hogy idegenek indítanak viszonyt; sokkal gyakrabban régi szerelmek vagy régi kedvesek idézik fel a „mi lett volna ha” fantáziákat, és egy ártalmatlan online flört könnyen titkos viszonnyá fejlődhet. Érdekes módon a közös célokért végzett munka, a szenvedélyek és az önzetlenség is előidézhetik a viszonyhoz szükséges érzelmi kötődést. Egy közös ügy vagy elköteleződés gyorsan létrehozhatja azokat a helyzeteket, amelyek félrelépéshez vezethetnek.

Meglepő lehet, de a templom is gyakori kezdőpont.

Az egyházi vezetők és a gyülekezet tagjai közötti intimitás, a házassági problémák nyílt megvitatása vagy a vigaszt kereső beszélgetések könnyen érzelmi kötődést hozhatnak létre, ami félrelépéshez vezethet.

Megcsalás rejtett oldala: ez az egy közös vonás mindent megmagyaráz

Ahogy az Origo korábban beszámolt róla, egy brit újságírónő titokban próbálta feltérképezni, hogy miért választják a férfiak a hűtlenséget. A kutatás szerint a megcsalás mögött legtöbbször nem a válás szándéka, hanem az izgalom és a kaland keresése áll.

 

Így néz ki egy tipikus félrelépő a mesterséges intelligencia szerint

Egy nemrégiben végzett brit tanulmány komoly vitákat váltott ki, miután mesterséges intelligenciát (AI-t) alkalmaztak annak érdekében, hogy meghatározzák, hogyan néz ki egy „tipikus megcsaló” arca. De vajon valóban léteznek a megcsalás jelei, amelyeket az arcunk hordozhat?

 

 

