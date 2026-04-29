Új kamerafelvételek láttak napvilágot, a negyvenhat halálos áldozatot követelő spanyol vasúti tragédiával kapcsolatban

A tragédia a dél-spanyolországi Adamuz közelében, Córdoba tartományban történt, és a közlekedési miniszter megfogalmazása szerint „rendkívül szokatlan” balesetnek számít. Az esemény során két, egymással szemben haladó vonat ütközött össze, amelynek következtében 46 ember életét vesztette, és több mint százan megsérültek. Most egy fedélzeti kamera felvételei új bizonyítékokat szolgáltathatnak - írja a Bild.

A felvételek kulcsfontosságú bizonyítékként szolgálhatnak a spanyol hatóságok számára.

Új bizonyítékok kerülhetnek elő a feldélzeti kamera felvételei miatt

A most közzétett felvételeket elsőként az ABC című spanyol napilap hozta nyilvánosságra. A videók az Iryo járat kocsijainak belsejében készültek, amelyek mindegyikét több kamera is figyelte. A képeken jól látható, ahogy az utasok hirtelen elveszítik egyensúlyukat: sokan oldalra sodródnak, mások kapaszkodnak, miközben a csomagtartókból tárgyak hullanak alá. A felvételek egyértelműen a kisiklás pillanatát rögzítik, és jelentős segítséget nyújtanak a szakértőknek az események rekonstruálásában.

A baleset kivizsgálását a spanyol Vasúti Balesetek Vizsgáló Bizottsága (CIAF) végzi, amely előzetes megállapításai szerint a tragédiát egy eltört sín okozhatta.

A vizsgálat eddigi adatai nem utalnak arra, hogy a két érintett vonat bármelyikén műszaki hiba lépett volna fel a balesetet megelőzően. A jelentések szerint a végzetes esemény akkor következett be, amikor az Iryo szerelvény egyik kocsija áthaladt a sérült pályaszakaszon. A szakértők időrendben is rekonstruálták a történteket. Az Alvia 2384-es járat 216 km/órás sebességgel haladt, amikor egy jelzéskimaradás miatt automatikus vészfékezés lépett életbe. Szinte azonnal, egy másodpercen belül az Iryo vonat vezetője is vészfékezett. Az ütközés mindössze hat másodperccel később következett be, hatalmas erővel. Az Alvia szerelvény első kocsijai egy töltésre zuhantak, a helyszínen pedig több száz méteres körzetben találtak áldozatokat.

A baleset körülményeit tovább bonyolítja, hogy az érintett vasúti szakaszt nemrég, 2025-ben újították fel jelentős, mintegy 700 millió eurós beruházással. Egyelőre nem tisztázott, mi vezethetett a sín töréséhez ezen a korszerűnek számító pályán. A nyomozás továbbra is folyamatban van, a hatóságok pedig a rendelkezésre álló minden bizonyítékot, köztük a most nyilvánosságra hozott felvételeket is elemzik, hogy választ találjanak a tragédia pontos okaira. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy egyedül a hatéves kislány élte túl a családból a spanyolországi vonatbalesetet.