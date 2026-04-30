Biztonsági okokból visszafogják az orosz díszszemlét

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy a döntés hátterében biztonsági megfontolások állnak. Az orosz vezetés attól tart, hogy az általuk „ukrán terrorista tevékenységként” emlegetett fenyegetések kockázatot jelenthetnek a felvonulásra – közölte a CGTNEurope.

A hagyományos május 9-ei felvonulásnak a moszkvai Vörös tér ad otthont

A nácik felett aratott győzelemnek állít emléket a felvonulás

A május 9-i ünnepség minden évben kiemelt esemény a Vörös tér szívében, ahol Oroszország a náci Németország felett aratott győzelemre emlékezik a második világháború idején. Az országban ezt a korszakot „nagy honvédő háborúként” emlegetik.

A díszszemle hagyományosan a hadsereg erejének látványos bemutatója, tankokkal, rakétarendszerekkel és egyéb katonai eszközökkel. Idén azonban ezek a látványelemek hiányozhatnak, ami jól mutatja, hogy a jelenlegi háborús helyzet az ilyen szimbolikus események lebonyolítására is hatással van.

