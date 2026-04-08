Pénzért pontozza a férfiak testét a szexi modell: elmondta, mi számít igazán, és mi nevetteti meg – fotó

A férfitest értékelése lett a fő bevételi forrása Jade Vow modellnek, aki havonta akár 5900 fontot (2,5 millió forint) is keres azzal, hogy előfizetői által küldött képeket pontoz.

Férfitest értékelésből él a szexi modell

A nő – aki eredetileg az angliai Somersetből származik, jelenleg pedig Cipruson él – elmondta: hetente 25–50 értékelést készít, és különböző stílusok közül választhatnak az ügyfelek.

Van, aki őszinte véleményt kér, mások dicséretet szeretnének, de akadnak olyanok is, akik kifejezetten megalázó kritikára vágynak.

A modell szerint sok férfi valójában bizonytalan, és inkább kíváncsi arra, hogyan látja őket egy külső szemlélő. Többen évekig visszajárnak hozzá, egyesek pedig komoly összegeket is elköltenek az értékelésekre – írja a Daily Star.

Extrém kérések is érkeznek a modellhez

Az évek során rengeteg furcsa kéréssel találkozott. Volt, aki kizárólag egyetlen testrészéről kért véleményt, míg mások szerepjátékokat kértek tőle – ezek közül néhány kifejezetten megmosolyogtatja.

A modell azt is elárulta, pontosan milyen kérésekkel találkozik a leggyakrabban:

„Ha őszinteséget kérnek, akkor őszinte vagyok, de finoman fogalmazok. Ha dicséretet akarnak, simán azt mondom, hogy ez a legjobb, amit valaha láttam. Aztán ott vannak azok a férfiak, akik kifejezetten a megalázást élvezik – ők a kedvenceim.

Arról is beszélt, hogy néha egészen bizarr igények futnak be hozzá:

Van egy férfi, aki csak a golyóit akarta értékeltetni, semmi mást. Egy másik pedig azt szereti, ha a volt feleségeként viselkedem, és úgy alázom meg. Az ilyesmi mindig megnevettet.

Bár munkája során már több ezer képet látott, azt állítja: a „tökéletes” még mindig várat magára.

Tízből tíz pontot eddig még senkinek sem adott, a legmagasabb értékelése is csak kilenc volt.

Népszerű a férfitest értékelése

Azt is hangsúlyozta, hogy nem pusztán a méret számít. Sokkal fontosabbnak tartja az összképet, az ápoltságot és még a fotó környezetét is. Elmondása szerint volt már, hogy kisebb adottságokat magasabbra értékelt, míg nagyobbakat alacsonyabb pontszámmal illetett.