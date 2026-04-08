Pénzért pontozza a férfiak testét a szexi modell: elmondta, mi számít igazán, és mi nevetteti meg – fotó

A férfitest értékelése lett a fő bevételi forrása Jade Vow modellnek, aki havonta akár 5900 fontot (2,5 millió forint) is keres azzal, hogy előfizetői által küldött képeket pontoz.
A nő – aki eredetileg az angliai Somersetből származik, jelenleg pedig Cipruson él – elmondta: hetente 25–50 értékelést készít, és különböző stílusok közül választhatnak az ügyfelek.
Van, aki őszinte véleményt kér, mások dicséretet szeretnének, de akadnak olyanok is, akik kifejezetten megalázó kritikára vágynak.
A modell szerint sok férfi valójában bizonytalan, és inkább kíváncsi arra, hogyan látja őket egy külső szemlélő. Többen évekig visszajárnak hozzá, egyesek pedig komoly összegeket is elköltenek az értékelésekre – írja a Daily Star.
Extrém kérések is érkeznek a modellhez
Az évek során rengeteg furcsa kéréssel találkozott. Volt, aki kizárólag egyetlen testrészéről kért véleményt, míg mások szerepjátékokat kértek tőle – ezek közül néhány kifejezetten megmosolyogtatja.
A modell azt is elárulta, pontosan milyen kérésekkel találkozik a leggyakrabban:
„Ha őszinteséget kérnek, akkor őszinte vagyok, de finoman fogalmazok. Ha dicséretet akarnak, simán azt mondom, hogy ez a legjobb, amit valaha láttam. Aztán ott vannak azok a férfiak, akik kifejezetten a megalázást élvezik – ők a kedvenceim.
Arról is beszélt, hogy néha egészen bizarr igények futnak be hozzá:
Van egy férfi, aki csak a golyóit akarta értékeltetni, semmi mást. Egy másik pedig azt szereti, ha a volt feleségeként viselkedem, és úgy alázom meg. Az ilyesmi mindig megnevettet.
Bár munkája során már több ezer képet látott, azt állítja: a „tökéletes” még mindig várat magára.
Tízből tíz pontot eddig még senkinek sem adott, a legmagasabb értékelése is csak kilenc volt.
Népszerű a férfitest értékelése
Azt is hangsúlyozta, hogy nem pusztán a méret számít. Sokkal fontosabbnak tartja az összképet, az ápoltságot és még a fotó környezetét is. Elmondása szerint volt már, hogy kisebb adottságokat magasabbra értékelt, míg nagyobbakat alacsonyabb pontszámmal illetett.
Úgy véli, szolgáltatása azért népszerű, mert sok férfi nehezen kap őszinte visszajelzést a való életben. Szerinte az emberek vagy túl kedvesek, vagy túl kritikusak – ő pedig „elfogulatlan véleményt” kínál.
Jade Vow szerint a legtöbb ügyfél elégedetten távozik, és sokan arról számolnak be, hogy az értékelés jelentősen növelte az önbizalmukat.
Kiderült, mi a tökéletes péniszméret a nők szerint
A férfiakat régóta foglalkoztatja a kérdés, hogy számít-e a méret a szexben. A kutatások szerint azonban a pénisz mérete sokkal kisebb szerepet játszik a női elégedettségben, mint azt sokan gondolják.