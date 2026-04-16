Közbiztonsági vészhelyzet: 179 foglyot engedtek szabadon tévedésből Nagy-Britanniában

Tegnap, 12:15
Súlyos hibákra derült fény az аngliai és walesi büntetés-végrehajtási rendszerben, miután hivatalos adatok szerint egy év alatt 179 rabot engedtek ki tévedésből. A foglyok szabadon engedése körüli botrány azért kapott nagy figyelmet, mert ez átlagosan heti három téves szabadítást jelentett 2025 áprilisa és 2026 márciusa között.
Az angol igazságügyi minisztérium adatai szerint 179 fogoly került szabadlábra. A foglyok szabadon engedése súlyos hiba miatt történt Angliában és Walesben az elmúlt egy évben. A hivatalos magyarázat szerint az esetek mögött többek között rosszul kezelt fogvatartási parancsok, hibás büntetésszámítások, illetve bírósági vagy más hatósági tévedések álltak – tájékoztat a Sky News.

Foglyok szabadon engedése tévedésből: egy év alatt 179 rab került ki hibából
Foglyok szabadon engedése tévedésből: egy év alatt 179 rab került ki hibából
Fotó: Matthew Ansley / Unsplash

Újabb botrányt kavart a foglyok szabadon engedése

Az ügy különösen azért vált érzékennyé, mert az elmúlt hónapokban több nagy visszhangot kiváltó embervadászat is kapcsolódott téves szabadításokhoz.

An undated handout custody photograph released by Essex Police on September 23, 2025 shows Ethiopian asylum seeker Hadush Gerberslasie Kebatu who was sentenced to one year in jail for sexually assaulting a teenage girl and a woman. UK police were still hunting on October 25, for an Ethiopian asylum seeker and convicted sex offender whose crimes sparked a wave of anti-immigration protests and who was accidentally released from prison. Prime Minister Keir Starmer said he was "appalled" by Friday's "totally unacceptable" error that saw 38-year-old Hadush Gerberslasie Kebatu freed rather than sent to an immigration detention centre. (Photo by Essex Police / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / ESSEX POLICE" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Hadush Kebatut két szexuális zaklatásért börtönözték be Eppingben
Fotó: - / Essex Police

 A brit kormány szerint a szám még így is alacsonyabb, mint az előző évben, de David Lammy igazságügyi miniszter így is elfogadhatatlannak nevezte a helyzetet. A tárca biometrikus azonosítást, digitális rendszereket és új ellenőrzéseket ígért a hibák visszaszorítására.

A 2023-tól kezdődő adatok már azokat a tévedésből történt szabadon bocsátásokat is tartalmazzák, amelyeket csak a jelentési időszak lezárása után azonosítottak.
A 2023-tól kezdődő adatok már azokat a tévedésből történt szabadon bocsátásokat is tartalmazzák, amelyeket csak a jelentési időszak lezárása után azonosítottak.
Fotó: Ministry of Justice  / BBC / Képkivágás

A mostani adatok ismét ráirányították a figyelmet arra, hogy a túlterhelt börtönök és az elavult, papíralapú folyamatok komoly közbiztonsági kockázatot jelenthetnek.

