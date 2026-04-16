Közbiztonsági vészhelyzet: 179 foglyot engedtek szabadon tévedésből Nagy-Britanniában

Az angol igazságügyi minisztérium adatai szerint 179 fogoly került szabadlábra. A foglyok szabadon engedése súlyos hiba miatt történt Angliában és Walesben az elmúlt egy évben. A hivatalos magyarázat szerint az esetek mögött többek között rosszul kezelt fogvatartási parancsok, hibás büntetésszámítások, illetve bírósági vagy más hatósági tévedések álltak – tájékoztat a Sky News.
Újabb botrányt kavart a foglyok szabadon engedése
Az ügy különösen azért vált érzékennyé, mert az elmúlt hónapokban több nagy visszhangot kiváltó embervadászat is kapcsolódott téves szabadításokhoz.
A brit kormány szerint a szám még így is alacsonyabb, mint az előző évben, de David Lammy igazságügyi miniszter így is elfogadhatatlannak nevezte a helyzetet. A tárca biometrikus azonosítást, digitális rendszereket és új ellenőrzéseket ígért a hibák visszaszorítására.
A mostani adatok ismét ráirányították a figyelmet arra, hogy a túlterhelt börtönök és az elavult, papíralapú folyamatok komoly közbiztonsági kockázatot jelenthetnek.
