Közbiztonsági vészhelyzet: 179 foglyot engedtek szabadon tévedésből Nagy-Britanniában

Az angol igazságügyi minisztérium adatai szerint 179 fogoly került szabadlábra. A foglyok szabadon engedése súlyos hiba miatt történt Angliában és Walesben az elmúlt egy évben. A hivatalos magyarázat szerint az esetek mögött többek között rosszul kezelt fogvatartási parancsok, hibás büntetésszámítások, illetve bírósági vagy más hatósági tévedések álltak – tájékoztat a Sky News.

Foglyok szabadon engedése tévedésből: egy év alatt 179 rab került ki hibából

Újabb botrányt kavart a foglyok szabadon engedése

Az ügy különösen azért vált érzékennyé, mert az elmúlt hónapokban több nagy visszhangot kiváltó embervadászat is kapcsolódott téves szabadításokhoz.

Hadush Kebatut két szexuális zaklatásért börtönözték be Eppingben

A brit kormány szerint a szám még így is alacsonyabb, mint az előző évben, de David Lammy igazságügyi miniszter így is elfogadhatatlannak nevezte a helyzetet. A tárca biometrikus azonosítást, digitális rendszereket és új ellenőrzéseket ígért a hibák visszaszorítására.

A 2023-tól kezdődő adatok már azokat a tévedésből történt szabadon bocsátásokat is tartalmazzák, amelyeket csak a jelentési időszak lezárása után azonosítottak.

A mostani adatok ismét ráirányították a figyelmet arra, hogy a túlterhelt börtönök és az elavult, papíralapú folyamatok komoly közbiztonsági kockázatot jelenthetnek.