Tragédia egy fogorvosi rendelőben, így lett gyilkos a fogorvos

A történtek 2023. június 12-én zajlottak le, amikor a 67 éves Rolf H. kezelésre érkezett a fogorvosi rendelőbe. A beavatkozás során a férfit midazolámmal, egy úgynevezett „alkonyati alvást” előidéző nyugtatóval kezelték. A foghúzást követően azonban súlyos komplikációk léptek fel: a vád szerint a túlzott adag légzésleállást okozott, amelyet rövidesen szívmegállás követett - írja a Bild.

A kép illusztráció.

Fotó: Pexels

A fogorvost megrázták a történtek

A mentőszolgálat a helyszínen megkezdte az újraélesztést, majd a beteget az Augsburgi Egyetemi Kórházba szállították. Állapota azonban nem stabilizálódott, és a férfi másnap elhunyt. Az ügyészség álláspontja szerint a tragédia megelőzhető lett volna. A vádirat kiemeli, hogy a kockázatok előre láthatók voltak, és megfelelő óvintézkedésekkel elkerülhető lett volna a végzetes kimenetel. A bíróság előtt a vádlott fogorvos megtörten nyilatkozott. Elmondása szerint az eset óta súlyos lelki terhet visel, és pszichológiai kezelésre szorul. Különösen megrendítő volt, amikor személyes körülményeiről beszélt: lánya éppen azon a napon született, amikor a páciens meghalt. Hozzátette, hogy a beteggel baráti kapcsolatban állt, ami még nehezebbé teszi számára a történtek feldolgozását.

A vád szerint az orvos elmulasztotta aneszteziológus bevonását, és nem mérte fel kellőképpen az altatás kockázatait.

A vádlott ezzel szemben azzal védekezik, hogy megfelelő képzettséggel rendelkezett: két külön tanfolyamot végzett az altatószerek alkalmazásáról, és jogosult volt azok használatára.

Atemstillstand nach Zahnarztbesuch – ein Patient stirbt. Der Arzt kämpft bis heute mit Schuldgefühlen. Nun muss er sich trotzdem vor Gericht verantworten. https://t.co/QlmQNqzjMI pic.twitter.com/tEsmqzToQ2 — Schwäbische Zeitung (@Schwaebische) April 20, 2026

Az ügyben korábban már indult eljárás, azonban a fogorvos fellebbezett, így az ügy jelenleg is folyamatban van. A tárgyalás a következő napokban folytatódik.