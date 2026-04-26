Tragédia egy fogorvosi rendelőben, így lett gyilkos a fogorvos

Tragikus kimenetelű esetet tárgyal az Augsburgi Kerületi Bíróság. Egy 44 éves fogorvost gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolnak, miután egyik páciense egy rutinbeavatkozás során életét vesztette. Az ügy középpontjában egy nyugtatószer alkalmazása áll, amely az ügyészség szerint végzetes következményekhez vezetett.
A történtek 2023. június 12-én zajlottak le, amikor a 67 éves Rolf H. kezelésre érkezett a fogorvosi rendelőbe. A beavatkozás során a férfit midazolámmal, egy úgynevezett „alkonyati alvást” előidéző nyugtatóval kezelték. A foghúzást követően azonban súlyos komplikációk léptek fel: a vád szerint a túlzott adag légzésleállást okozott, amelyet rövidesen szívmegállás követett - írja a Bild.

 A fogorvos a beteggel baráti kapcsolatban állt.
A fogorvost megrázták a történtek

A mentőszolgálat a helyszínen megkezdte az újraélesztést, majd a beteget az Augsburgi Egyetemi Kórházba szállították. Állapota azonban nem stabilizálódott, és a férfi másnap elhunyt. Az ügyészség álláspontja szerint a tragédia megelőzhető lett volna. A vádirat kiemeli, hogy a kockázatok előre láthatók voltak, és megfelelő óvintézkedésekkel elkerülhető lett volna a végzetes kimenetel. A bíróság előtt a vádlott fogorvos megtörten nyilatkozott. Elmondása szerint az eset óta súlyos lelki terhet visel, és pszichológiai kezelésre szorul. Különösen megrendítő volt, amikor személyes körülményeiről beszélt: lánya éppen azon a napon született, amikor a páciens meghalt. Hozzátette, hogy a beteggel baráti kapcsolatban állt, ami még nehezebbé teszi számára a történtek feldolgozását.

A vád szerint az orvos elmulasztotta aneszteziológus bevonását, és nem mérte fel kellőképpen az altatás kockázatait.

 A vádlott ezzel szemben azzal védekezik, hogy megfelelő képzettséggel rendelkezett: két külön tanfolyamot végzett az altatószerek alkalmazásáról, és jogosult volt azok használatára.

Az ügyben korábban már indult eljárás, azonban a fogorvos fellebbezett, így az ügy jelenleg is folyamatban van. A tárgyalás a következő napokban folytatódik. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy tragikus fordulatot vett egy fogászati kezelés.

 

